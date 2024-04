El murciano Izan Almansa se declara elegible para el draft de la NBA 2024

El pívot murciano Izan Almansa anunció en su cuenta de Instagram que será elegible para el draft de la NBA -la liga profesional de baloncesto norteamericano- de 2024, que se celebrará en la madrugada del jueves 27 de junio en España.

De 18 años de edad, Almansa es una de las grandes promesas del baloncesto español y esta temporada jugó en el equipo Ignite de la G League (liga de desarrollo de la NBA), donde logró 10,5 puntos, 7,2 rebotes y 1,5 asistencias de media por encuentro. Con la selección española, Almansa fue elegido MVP del Mundial sub-17, del Mundial sub-19 y del Europeo sub-18.

Las últimas predicciones del draft de la NBA a cargo de la cadena ESPN sitúan a Almansa en la segunda ronda del draft. «Mi sueño es poder jugar en la NBA algún día, llegar lejos en el baloncesto y con la selección ganar algo. No sé dónde me veo en el draft, la verdad, donde sea. Estoy muy ilusionado con el tiempo que viene ahora, toca entrenar y trabajar. Estoy muy ilusionado por esta etapa. Donde me cojan voy a darlo todo y voy a dar lo mejor de mí para ser lo mejor posible», dijo recientemente tras recibir de manos del rey de España el premio Princesa Leonor al mejor deportista español menor de 18 años.

«Este año ha sido una muy buena experiencia, he aprendido mucho jugando en la G-League, con compañeros así. Me ha servido de mucho», agregó.

Izan Almasa Pérez (Murcia, 7 de junio de 2005) jugó al fútbol en el Plus Ultra ante de comenzar en el baloncesto en su etapa escolar en Secundaria. Muy pronto fichó por el UCAMMurcia para después fichar por el Real Madrid, donde estuvo dos temporadas antes de enrolarse en la Academia Overtime Elite, desde la que dio el paso a la G-League.