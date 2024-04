Dos entradas por diez euros, la promoción del Real Murcia para animar el duelo ante el Ceuta

No le suelen ir bien las cosas al Real Murcia cada vez que Nueva Condomina se viste de gala para animar al equipo. Ahí están los resultados. Cuando la afluencia de público crece, el equipo fracasa. También es verdad que esto siempre ocurre en partidos ante rivales cuya calidad está muy por encima de los murcianistas. Sin embargo, desde las oficinas del club murciano no creen en maldiciones, de ahí, que este lunes hayan lanzado una nueva promoción para atraer a la gente al choque del domingo ante el Ceuta, un encuentro en el que los de Alfaro intentarán acercarse al quinto puesto, ahora a cinco puntos.

Se jugará la vida el Real Murcia en ese partido de la jornada 34. Cuando solo faltan cinco para la conclusión de la liga regular, la única opción de mantenerse en la batalla es ganar al Ceuta. Y para que los tres puntos se queden en Nueva Condomina, los murcianistas han hecho un llamamiento a su público en forma de promoción. Los abonados murcianistas podrán adquirir dos entradas a diez euros para este partido, por lo que cada localidad costará cinco euros. Esta idea mejora las condiciones de las últimas que se habían lanzado desde Nueva Condomina. Si en los últimos partidos los socios del equipo podrían comprar entradas adicionales a diez euros cada una, en esta ocasión, por ese mismo precio se podrán llevar a casa un paquete de dos para invitar a familiares y a amigos. Además, según informa el Real Murcia, "cada abonado podrá hacer uso de dicha promoción todas las veces que quieras, teniendo siempre en cuanta que el pack es indivisible, y se tendrán que retirar dos entradas para hacer uso de él".

Las entradas se podrán adquirir de forma online, a través de la web https://realmurcia.compralaentrada.com, o de forma presencial, tanto en la tienda del estadio como en la que el club tiene en el centro de la ciudad. El horario del local situado en Nueva Condomina será de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00, mientras que el sábado solo se abrirá en horario de mañana (10.00 a 13.00 horas) y el domingo desde las diez de la mañana hasta las una del mediodía y desde las 15.30 hasta la hora de inicio del encuentro. Por su parte el horario de la tienda del centro será de 10.00 a 13.30 y de 17.30 a 21.00 horas.

Sin depender de sí mismo

El Real Murcia, séptimo clasificado con 51 puntos, recibirá el domingo al Ceuta, quinto con 56 puntos. Cinco puntos separan a los granas del último billete al play off, una distancia que se incrementaba este pasado domingo después del empate de los de Alfaro en La Rosaleda. Comenzaban los murcianistas la jornada 33 a tres puntos del Ceuta y, aunque el objetivo era no quedarse atrás a la vista de la decisiva cita frente al Ceuta, el Real Murcia no pudo hacer los deberes en el estadio del Málaga, donde no pasaron del empate a cero. Ese resultado, pese a ser celebrado por Alfaro al considerar que jugaban en un campo muy complicado, confirmaba la incapacidad de los granas para ganar a los equipos mejor clasificados, de hecho, en lo que va de liga no ha ganado a ninguno de los cinco primeros. Como el Ceuta no falló frente al Atlético Baleares, los ceutíes reforzaban su puesto de privilegio, haciendo que los granas ya no dependan de sí mismos.

En la primera vuelta, el Ceuta ganaba al Real Murcia en un partido que fue el último de Gustavo Munúa en el banquillo. Aquel 1-0 costó el puesto al uruguayo en noviembre.