El Real Murcia vuelve a apostar por las promociones pese al mal recuerdo

No iba a tirar de promociones el Real Murcia esta temporada. Eso se dijo el pasado verano, cuando los abonados mostraron su malestar por los precios de los carnés. No iba a volver a pasar como el curso anterior, cuando los abonos fueron perdiendo valor al insistir el club en repetir la fórmula de entradas a 1, 3 y 5 euros. Sin embargo, a la primera buena racha de victorias en esta segunda vuelta, el Real Murcia ya ha recuperado las promociones. Para este domingo, día en el que los granas se enfrentarán al Intercity (16.00 horas), todos los abonados pueden sacar entradas a cinco euros.

La idea era atraer a los aficionados a Nueva Condomina. Y se están superando todas las previsiones. Según anunciaba en el día de ayer el club,entre abonados y entradas vendidas, ya habría 22.000 butacas ocupadas. Sin embargo, las multitudes no traen buenos recuerdos a los aficionados más files del conjunto grana, y es que cada vez que se pone mucho interés en un partido, al final el Real Murcia acaba perdiendo y decepcionando.

Esta misma temporada ya ocurrió frente al Málaga. Al duelo disputado el 26 de noviembre asistieron 22.916 espectadores, la mejor cifra de lo que va de curso, sin embargo, el resultado fue un duro varapalo. Ni que los granas se adelantaran en el marcador en el minuto 2 sirvió para nada, porque el electrónico acabó reflejando un doloroso 1-4.

Se confirmaba en ese final de 2023 la fobia del Real Murcia a las multitudes. Una fobia que no se había solucionado ni con el cambio de temporada. Y es que a lo largo del pasado año, la historia se repitió una y otra vez. Se empató el día del Barça B, recordado como el primer partido de Felipe Moreno en el club grana y como el encuentro en el que se hizo récord de asistencia en Primera RFEF, con 27.8931 espectadores. Tampoco se pasó del 0-0 frente a La Nucía, en otro duelo con 15.769 aficionados. Y se encajaron duras derrotas contra el Atlético Baleares y el Intercity, encuentros que acogieron a 19.912 y 14.953 personas, respectivamente. Pero para decepción la que sufrieron los abonados en la última jornada. Visitaba el Eldense Nueva Condomina y, pese a no hacer los deberes, los murcianistas todavía tenían opciones de llegar al play off. Hasta 25.932 aficionados creyeron en el milagro, acudiendo al estadio a llevar el volandas a los de Mario Simón, pero de nuevo, ni victoria ni milagro. El 1-2 final devolvía a la realidad al murcianismo.

Con el 2023 ya cerrado y con el Real Murcia invicto en este 2024, los granas, que han ganado tres de los últimos cuatro partidos, tienen este domingo ante el Intercity la oportunidad de dejar atrás su fobia a las multitudes. Y para ello solo tienen que ganar.