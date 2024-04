El último tren para que el Águilas pelee por la fase de ascenso pasa por Sevilla

Esta mañana se juega el Águilas FC todas las posibilidades que le restan de disputar la fase de ascenso a Primera Federación, y lo hace en su visita al Betis Deportivo, que marca la línea de play off, con cinco puntos más que los costeros. Aunque el técnico Sergio Yúfera ha insistido que «nosotros durante la semana, no hablamos de ese hipotético play off, nosotros estamos pensando en el Betis y nos centramos en este partido», también reconoce que «llegamos a Sevilla con la intención de llevarnos los tres puntos e intentar pelear en las últimas jornadas por meternos en el play off».

El Águilas FC no puede contar con Ismael Athuman y Sandji, que están sancionados, mientras que recupera a Isis Ros tras cumplir su partido de sanción, quien podría volver a un equipo que tiene que sufrir cambios obligados para sustituir a los jugadores sancionados que fueron titulares la pasada jornada. En defensa, Pelón podría volver al equipo para acompañar a Pladevall, mientras que Mario Abenza retrocederá su posición para volver a acompañar a Tropi en el doble pivote. En esa medular podría entrar el ex-bético Baeza, quien estuvo once años en la cantera verdiblanca, para acompañar a Joel. Para la línea ofensiva, además de Isi Ros, el técnico está pendiente de la evolución de Karím Aboubakar, quien arrastra molestias.