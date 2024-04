El Real Murcia vivirá en Málaga su primera vez ante más de 20.000 aficionados en contra

Cada vez que un gran rival llega a Nueva Condomina o que se avecina un partido en el que se pueden conseguir cosas importantes, la afición murcianista pasa a ser protagonista de la mayoría de titulares. No hay día de esa semana en el que no se hable de entradas vendidas o no se especule con el número de espectadores que habrá en las gradas. De hecho, hace un año, el Real Murcia conseguía el récord de asistencia en un duelo de liga regular en Primera RFEF, al reunir ante el Barça B a 27.831 espectadores, una marca que hace solo un mes pasaba de nuevo a manos del Deportivo de La Coruña. Sin embargo, en esta campaña 23-24, un nuevo equipo se ha sumado a este pulso. Y ese equipo es el Málaga, un Málaga que vive su primer año en Primera RFEF y al que los murcianistas tendrán que visitar el próximo domingo (12.00 horas).

A La Rosaleda viajará el equipo de Alfaro este próximo fin de semana y en La Rosaleda vivirá su primera vez contra más de 20.000 aficionados en las gradas. Acostumbrado a ser el Real Murcia el que juegue con el comodín del público, en esta ocasión, los murcianistas no solo tendrán que medirse a uno de los gallitos de la categoría sino que además tendrán que templar los ánimos en un estadio que reunirá a más de 20.000 personas.

Y eso es poco habitual para un Real Murcia que lleva varios años penando por el inframundo del fútbol, dos de ellos en Primera RFEF, donde nunca se ha enfrentado a un equipo con la masa social del Málaga, un Málaga que este curso cuenta ha superado los 20.000 abonados y cuyo promedio de asistencia a La Rosaleda es de 20.743 espectadores. Es más, en muchos encuentros como visitante en esta tercera categoría, los murcianistas incluso juegan con la grada a favor, gracias a los desplazamientos masivos de sus aficionados, que llegan a superar a los hinchas locales.

Así, el domingo, en un duelo en el que los murcianistas tendrán que confirmar que son un candidato real al quinto puesto, tendrán que sobreponerse al ambiente en contra para ganar a un equipo que es cuarto con 61 puntos. Se espera que La Rosaleda reúna para esa visita de los granas a más de 25.000 personas, una cifra que ya se ha logrado en Málaga en partidos contra el Recreativo (25.180), el Castilla (25.561) o el Ibiza (26.130). Ante los celestes, de hecho, fue la mejor asistencia del curso en el estadio malagueño.

Y a diferencia del Real Murcia, al que le tiemblan las piernas cada vez que Nueva Condomina se viste de gala, al Málaga no le sienta tan mal el apoyo de sus aficionados. Es más, con las gradas de La Rosaleda rozando el lleno -el estadio tiene una capacidad para 30.000 personas-, las victorias se quedan en el lado local. Ocurrió frente al Ibiza (1-0) y también contra el Recreativo (2-0). Solo ante el Castilla cedieron un empate (0-0).

Dos derrotas como local

Apoyado por su público, que se está volcando tras la caída a Primera RFEF, el Málaga es uno de los equipos más sólidos como local. En su estadio ha sumado hasta 32 puntos en 16 partidos. Ha ganado nueve encuentros, ha empatado cinco y solo ha perdido dos. Las dos únicas derrotas llegaron ante elAlcoyano (1-2) el 18 de noviembre y frente al Castellón (0-1) el 21 de enero. Desde ese pinchazo frente al líder, los blanquiazules no han vuelto a ceder en su estadio.

Eso sí, en sus dos últimos compromisos, no han pasado del empate, pese a tener que reaccionar tras ponerse por detrás en el marcador. El Linares (1-1) y el Ceuta (1-1) se llevaron un punto cada uno de La Rosaleda.

El murcianismo, a por el desplazamiento más masivo de la temporada

Llegará este domingo Real Murcia a Murcia a Málaga en su mejor momento de la temporada. Hasta cuatro triunfos encadenan los murcianistas, que han logrado meterse de lleno en la lucha por el quinto puesto del play off, ahora a tres puntos. Y esa buena racha hará que el partido en La Rosaleda sea todavía más atractivo para una afición que nunca deja solo a su equipo. De ahí, que este fin de semana se pueda vivir el desplazamiento más masivo de lo que va de curso. Hasta dos mil aficionados se espera que estén en las gradas del campo malagueño. Ayer lunes la Federación de Peñas ya anunció que había completado los dos primeros autobuses. Además, el Real Murcia comenzó a vender las mil entradas que han mandado desde Málaga, y es que serán muchos los seguidores que apuesten por viajar en sus propios coches. El precio de la localidad es de 15 euros.

Otra opción es acudir a la web del club blanquiazul para comprar una entrada de forma online, aunque en este caso no estarían en la zona visitante junto a los que las adquieran desde Murcia.

Dos modalidades de viaje

Los que apuesten por ir con la FEPEMUR podrán elegir entre pasar el fin de semana en Málaga o viajar solo para el día del partido. Esta segunda opción, en la que se incluye la entrada para el partido, tiene un precio de 40 euros para peñistas y de 45 euros para el resto de aficionados.