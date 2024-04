La sequía goleadora vuelve a acercar al Cartagena a la zona roja

La sequía goleadora vuelve a poner en peligro al Cartagena. Los pupilos de Julián Calero tras ese inicio fulgurante de 2024 que les hizo dejar el último puesto de la tabla en Segunda División para alzarse hasta seis puntos por encima del descenso, encadenan de nuevo dos derrotas que les hacen otra vez acercarse a esas frías posiciones de abajo. Si bien el mes de abril se podía preveer duro y complicado, la categoría de plata no da tregua a relajaciones y los equipos de la parte inferior han “despertado” para intentar a toda costa salvar la categoría.

En esta situación se encuentra un FC Cartagena que vio cómo a base de apretar mucho los dientes y creer en la filosofía Calero consiguió deshacerse de aquella «cara de perdedor» que así describía el propio Julián a su llegada a tierras cartageneras. Pero no todo es únicamente creer y luchar, y pese a que en la parcela defensiva se ha mejorado con nota denotando esa garra que inyectó el técnico de Parla, arriba sigue habiendo una asignatura troncal pendiente, los goles.

Los albinegros encadenan ya tres choques sin ver puerta, y cinco si contamos únicamente los tantos llegados de jugada corrida. El último tanto a favor que celebró la hinchada albinegra fue el pasado 23 de marzo ante el Andorra, gol de José Fontán tras el saque de un córner. Sin menospreciar los goles a balón parado, ni mucho menos, tendríamos que remontarnos al 9 de marzo, cinco jornadas atrás, para ver un gol cartagenerista llegado de una acción construida desde atrás o de jugada.

Esto le ha lastrado al cuadro de la trimilenaria hasta el punto de no lograr perforar la portería contraria en 360 minutos de los últimos 450, un dato que preocupa en la parroquia albinegra. «No vivimos de espaldas a la realidad. Igual que no estábamos encajando, pero nadie hablaba de ello, yo sí sabía que estábamos haciendo pocos goles. No somos un equipo que tengamos mucha gente con capacidad de hacer gol, de ese talante. Nos cuesta. Llevamos tiempo trabajándolo en los entrenamientos. Invito a mis jugadores a que sean decididos en el último sector, que se jueguen los duelos, que finalicen las jugadas....», añadía el técnico albinegro en la previa al choque ante Sporting, una cuenta pendiente que sigue reprimiendo a un FC Cartagena que seguirá hasta el final en esa pelea por obrar el que fuera el milagro de la salvación.

Sin olvidar lo vivido y la situación de la que Julián Calero hizo salir al conjunto cartagenero en este 2024, de todos era y debería ser conocida que la misión de evitar la caída a Primera Federación iba a ser harta complicada. El Cartagena en estos últimos meses el cartagenerismo ha gozado de una soberbia mejora en lo futbolístico y en resultados, pero el fuelle parece haberse agotado al menos por un tiempo. Desde el comienzo de esta genial racha albinegra en enero, el cuadro de Calero no había estado siquiera dos choques consecutivos sin ver portería.

En la tabla de goleadores en este 2024 vemos como Alfredo Ortuño comenzaba el año con dos tantos (Villarreal B, Racing Santander) en el mes de enero, pero desde entonces no ha vuelto a mojar. La llegada de Darío Poveda dio un empujón en lo que a tantos a favor se refiere, el alicantino suma tres dianas desde su vuelta a Cartagonova, dos en febrero (Mirandés, Zaragoza) y otro en marzo (Racing Ferrol). De igual forma la caída en acierto de ambos, lo ha terminado pagando el FC Cartagena, que desde ese partido ante Ferrol, únicamente ha visto portería ante Andorra (Fontán).

El central gallego colabora en la medida de lo posible en esta actividad goleadora, y es que este 2024 ya ha celebrado hasta en tres ocasiones, a punto incluso de celebrar el cuarto este pasado finde en Gijón con un remate que se marchaba por encima del larguero en el descuento del partido. Narvaez, Alarcón, Andy y Kiko Olivas son los demás artífices de este Cartagena con un tanto cada uno en este arranque de año. Entre todos se intenta tapar una carencia cara a puerta que es notable en el cuadro de Calero. De ahí que cada acción a balón parado, o de estrategia cobre especial importancia para este Cartagena al que, en construcción, le cuesta llegar a puerta rival.

Enfrentándose a un auténtico desafío, el FC Cartagena debe encontrar soluciones rápidas para revertir su situación antes de que sea demasiado tarde. Calero debe exprimir todo el potencial de esta plantilla para marcar la diferencia en el tramo final de la temporada. Con el tiempo corriendo en su contra, el Cartagena necesita recuperar su instinto goleador y mantener la calma en momentos decisivos si quiere asegurar su permanencia en la categoría. La lucha continúa, y cada gol será vital en esta carrera contrarreloj hacia la salvación