‘Déjà vu’ albinegro en El Molinón

Contra el Real Sporting tuvo el Fútbol Club Cartagena un ‘déjà vu’ de lo vivido en el encuentro frente al Real Valladolid. Seria puesta en escena ante un rival de entidad, confianza en el plan de partido y pérdida de gran parte de las opciones por culpa de un error. De nuevo en manos de Raúl Lizoaín. A la media hora de partido, el meta tuvo otro fallo que permitió el único tanto del partido y que dejó a los suyos sin puntuar, pese a que más tarde salvó el 2 a 0 antes del descanso.

La segunda mitad fue mucho mejor para los albinegros, sobre todo tras la intervención de Julián Calero con los cambios. En el segundo acto pudo empatar el Cartagena y ya en el descuento Fontán rozó el empate, pero no llegó. La derrota deja a la escuadra albinegra a expensas de lo que suceda en los encuentros de los equipos de abajo, a los que supera únicamente por cuatro puntos.

Algunos aficionados albinegros acompañaron al equipo. / LNE

El encuentro entre rojiblancos y albinegros comenzó con mucha calma. En los primeros minutos, ninguno de los dos equipos tuvo presencia ofensiva. La posesión cambió de un bando al otro, pero las defensas y los porteros vivieron el principio del choque con tranquilidad.

El equipo de Calero trató de salir por su costado derecho con Diego Moreno y Luis Muñoz, pero su posición, demasiado atrasada, dejaba demasiados metros por delante sin apoyo. Fue la propia disposición del equipo la que fue cediendo cada vez más espacio a su rival, a la que se sumó la presión sportinguista confiada por un poco imponente Cartagena. Así llegó el primer susto de los locales, que llegaron al área por la derecha con una gran conducción de Gaspar Campos y un centro atrás que no consiguió rematar Mario González en el primer palo.

Pasado el primer cuarto de hora, de nuevo Mario González realizó el primer disparo a puerta del partido rematando en el centro del área un servicio de Gaspar perfecto en una jugada ensayada de córner. La presencia del Real Sporting en el área cartagenerista era cada vez mayor.

Lo intentaba una y otra vez el Sporting merodeando el área para encontrar un hueco en la bien plantada defensa visitante. Encontró uno Gaspar Campos, el mejor del primer tiempo, cayendo a banda izquierda y recibiendo dentro del área, pero su centro raso fue rechazado. Sólo en el ecuador del primer acto pudo asomarse el Cartagena al área rival con una gran combinación entre Moreno y Calero por derecha, otro robo arriba y una conducción de Calero en la que terminó golpeando al aire.

Andy y Moreno agradecen el apoyo. / LNE

Pasado el arrebato de los de Calero, volvió a controlar el juego el Sporting y mejoró hacia la media hora. Esa insistencia terminaría con premio por culpa de un fallo grosero de Raúl Lizoaín. Controlaba el balón el cuadro de Miguel Ángel Ramírez, encontró lejos del área a Nacho Martín y el centrocampista la puso al área para la entrada en carrera de Mario. El punta ganó la posición a Moreno y remató picado con fuerza en el corazón del área. Aunque su testarazo fue dirigido al centro de la portería, Lizoaín no acertó a blocar tras el bote y dejó pasar la pelota al fondo de su portería para el 1 a 0.

Con ese marcador se marchó el partido al descanso, irónicamente, gracias a Raúl, quien evitó el segundo de los locales al parar un disparo de Gaspar que ya se colaba en la última ocasión de la primera parte.

En la reanudación, el guion del partido continuó igual y a los pocos minutos la volvió a tener el Sporting con un cabezazo al larguero de Mario. La situación llevó al técnico cartagenerista a realizar un triple cambio con el que variar el rumbo del partido: Real, Ortuño y Narváez entraron para sustituir a Muñoz, Poveda y Gonzalo Verdú. Surtieron efecto, pues tuvo el equipo sus mejores minutos a continuación.

Mario González celebra el tanto de la victoria tras el error de Lizoaín. / LNE

Consiguió el Cartagena encerrar en su área al rival y Jairo casi encuentra el empate recibiendo de Calero en el área pequeña. Su centrochut no encontró a Ortuño en boca de gol por centímetros. También Musto se probó desde lejos y un saque de esquina directo a punto estuvo de superar a Yáñez por debajo de las piernas.

El tramo final del partido dejó los últimos intentos cartageneros con prisa, pero con orden y equilibrio. De nuevo Ortuño no alcanzó un buen centro vertical de Iván Calero y Ayllón no pudo rematar un balón raso de Solà al área chica. La mejor la tuvo José Fontán en el 93 tras peinar un servicio bombeado de Narváez casi de espaldas. La pelota superó al meta rival por arriba, pero se marchó rozando el poste derecho para desesperación cartagenera. También detuvo Yáñez un último balón en dirección a su portería y rematado por su propio compañero.

Al término de los seis minutos de añadido, el colegiado señaló el final del partido y confirmó la segunda derrota consecutiva del Cartagena que le deja a expensas de los resultados de la zona baja. Se mantiene a cuatro puntos del descenso con un partido más que sus rivales.

Julián Calero: «Voy a estar tranquilo, seguro y apoyando a mis jugadores»

El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, compareció en rueda de prensa tras el choque en El Molinón entre su equipo y el Real Sporting para analizar lo sucedido en la derrota por un gol a cero. «El equipo ha hecho una mala primera parte porque ha habido cosas que solemos hacer bien que hoy no hemos podido hacer. La segunda ha sido muy igualada. Hemos sido valientes, hemos intentado empatar a riesgo de que se convirtiera en un ida y vuelta, y hemos tenido muchas opciones de empatar el partido, así como de encajar el segundo gol», resumió el técnico madrileño en primera instancia.

«Se ha hecho todo lo que se ha podido y yo estoy ya pensando en el próximo partido porque este no vuelve», añadió Calero en su análisis, admitiendo que se fue «mucho más satisfecho de la segunda parte», explicó.

El preparador no acepta, sin embargo, que la derrota llegue por falta de actitud de los suyos. «Cuando no se gana, siempre se achaca a la tensión o la actitud, pero no es verdad. Son argumentos futbolísticos. El Sporting nos ha metido en su campo y ha ido por las bandas, además de atacarnos en profundidad. A veces quieres, pero no puedes», zanjó el entrenador de Parla.

El jefe del banquillo albinegro sí admitió la falta de gol del equipo. «Estamos un poco regañados con el gol, llevamos unos cuantos partidos en los que nos está costando mucho, pero hay que tener calma y tranquilidad», expresó. Quiere huir el técnico de las malas sensaciones en torno al grupo de cara al tramo final de la temporada. «Si me pongo nervioso, transmito nerviosismo a los futbolistas, a la afición y al entorno. Eso no lo va a hacer Julián Calero. Voy a estar tranquilo, seguro y apoyando a mis jugadores, porque son los mismos que nos han traído hasta aquí cuando el equipo estaba hundido», concluyó Julián Calero en la rueda de prensa de El Molinón.

El filial también pierde frente al CD Estepona (1-0)

Los pupilos de Pepe Aguilar cayeron derrotados ayer en el primer encuentro tras confirmarse su descenso de categoría (1-0). Con idéntico resultado al del primer equipo, el FC Cartagena B sufrió su decimoséptima derrota del curso en 31 encuentros disputados.

Un gol en propia puerta sobre el 54 de partido deja sin premio a los cartageneros en una segunda mitad en la que su mejora no fue suficiente para puntuar.