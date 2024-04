Al UCAM se le acaba el camino, pero sigue con la esperanza

El UCAM Murcia perdió su billete para el tren de los play off, aunque puede que no lo pierda. La situación está muy complicada, ya que quedan tan solo 4 partidos de liga, y los universitarios deberían sacar los 12 puntos, si quieren soñar hasta el último momento con jugar la fase de promoción por el ascenso.

El empate de la pasada jornada ante el RB Linense, les ha hecho retroceder y ponerse a 7 puntos de los play off, en vez de a 5. No es una misión imposible, pero sí que es muy complicado, ya que no dependen de ellos mismo, es decir, el UCAM Murcia tiene que hacer sus deberes, que son ganar sus últimos 4 encuentros, y ya esperar que los de play off, y la pelea pinchen y dejen hueco para que entren los universitarios.

Alberto Monteagudo y los suyos tienen que tener en la cabeza estos últimos partidos, y no fijarse en los demás equipos. Deben centrarse en sus 4 próximos rivales, corregir errores que se han pagado caros estos meses. Y ya el 5 de mayo, que es cuando se disputará el último partido de liga, cuando el colegiado pite el final del encuentro, ya se pueden fijar en lo que han hecho el resto de los equipos.

Un factor muy importante en la entidad universiaria, es su delantera, sobre todo el punta, ya que no están siendo lo goleador que debería ser. Arturo, que era de los anotadores del UCAM Murcia en la primera vuelta, con 7 dianas, lleva sin sumar una diana a su casillero, desde el 21 de enero, en la victoria por 0-2 a El Palo, desde entonces hasta ahora, casi 3 meses después, lleva de sequía. Pero no solo es él, Santisteban, quien era el refuerzo para Arturo, tampoco está siendo del todo efectivo para la delantera universitaria, ya que solo lleva un gol desde que llegó en el mercado invernal, y fue en la derrota por 4-2 en La Constitución ante el Yeclano.

Lo duro de esta situación, es que los goleadores de las últimas jornadas están siendo los hombres de medio campo, como Yasser y Luque. Este último en los últimos 10 partidos del UCAM Murcia, lleva 4 dianas, convirtiéndose en el tercer máximo goleador del equipo, junto a Josema, y tan solo por detrás de Arturo con 8 goles.

Para esta nueva jornada de liga, y para la próxima, el UCAM Murcia no podrá contar con José Cruz, quien salió expulsado del encuentro ante el RB Linense con roja directa, y el juez de la Competición de la RFEF, le ha sancionado con 2 partidos fuera de los terrenos de juego. Alberto Monteagudo no podrá contar con el zaguero para los encuentros ante el Mar Menor, fuera de casa, y el del San Roque de Lepe, en el BeSoccer La Condomina.

No hay mucho margen ya para solucionar la sequía de la delantera, simplemente tienen que centrarse en anotar goles, da igual si es un defensa, un mediocentro o un atacante, si el UCAM Murcia quiere seguir soñando hasta el último partido, tiene que hacer goles y sumar de 3 en 3 puntos, no les queda otra opción.