Las ‘torres’ del Zamora, la amenaza del Odilo Cartagena

El Odilo FC Cartagena tiene una complicada misión en la final por el ascenso a LEB Oro contra el Enamora Zamora. Pero el equipo de Jordi Juste ha demostrado durante el curso que ha sido capaz de sobreponerse a las adversidades. Además, llega al play off a dos partidos, que comienza este sábado en el Palacio de los Deportes de Cartagena (20:00 horas), en un buen momento de forma.

No tiene el técnico catalán una plantilla con centímetros, pero sí con talento exterior y un equipo que trabaja de forma coral. Y la principal dificultad que se va a encontrar en el rival es su juego interior, cargado de centímetros, donde su referencia, como ya quedó claro en el partido de la Copa Princesa, es Jonas Pauksté, un lituano de 2,24 metros de estatura que en el enfrentamiento previo anotó 21 puntos y capturó 14 rebotes. Pero aún tiene más poderío interior, aunque no de la calidad individual de Pauksté, puesto que también cuenta con el checo Ondrej Hustak (2,12) y el maliense Souley Traoré (2,10). Contra ese poderío interior solo cuenta Jordi Juste con Johan Kody y Seydou Aboubacar, ambos de 2,07 metros.

Ante esta situación, el técnico catalán tiene dos opciones en defensa, centrarse en la defensa de Pauksté, que podría suponer un gran desgaste, o flotarlo y centrarse en los otros jugadores importantes que también tiene el Zamora, como el base Toni Naspler, de 20 años que está cedido por el Manresa y que ha sido el máximo asistente del grupo Este; el alero estadounidense Kevin Buckingham, un jugador versátil que también puede jugar de ala pívot; el combo Jahvaughn Powell, que promedia 12,5 puntos; el escolta inglés Jacob Round (10,3 puntos) de media; el base Josep Peris, con más de 11 puntos y 2,2 asistencias; y el triplista Erik Kalinicenko, un alero de 26 años que ha estado parte de la temporada lesionado.

Saulo Hernández, un entrenador que lleva doce años en el banquillo, donde llegó para sustituir a su padre, el histórico Gerardo Hernández de Luz, ha declarado a La Opinión de Zamora que para él «el Odilo Cartagena tiene un extraordinario entrenador. Lleva tres años seguidos llegando a las finales. Si llegar a una final me parece complicado, llegar a tres consecutivas en tres años me parece algo de muchísimo mérito. Creo que Cartagena ha hecho, y está haciendo, una temporada absolutamente tremenda a todos los niveles, y el único ‘pero’ que tienen es que Zamora ha hecho una temporada todavía mejor. Si no estuviésemos nosotros, quizá eran campeones de Copa y tenían el mejor récord de la Liga», para después añadir que cree que los partidos de la final se parecerá al duelo de Copa porque «tanto Jordi como yo no solemos ser entrenadores que vayamos cambiando la filosofía. Creo que desde el día 1 hemos mantenido una línea parecida de cómo queremos jugar, con altibajos propios de cada equipo. Ahora, igual que la final de Copa se decidió por pequeños detalles, creo que esta final también será así», terminó diciendo.