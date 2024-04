Juan Carlos Real, un talento desaprovechado en el FC Cartagena

El de Juan Carlos Real fue uno de los pocos fichajes que el pasado verano ilusionaron a la parroquia albinegra. Fue, de hecho, el tercer jugador que se incorporó a la disciplina del Fútbol Club Cartagena tras Hector Hevel y Gonzalo Verdú a fecha de 14 de julio. Los buenos números que traía desde Huesca, así como la calidad destilada durante muchas temporadas por los campos de toda España, fueron motivo más que suficiente para que la comisión deportiva albinegra apostara por el mediapunta y confiara su proyecto en él, ofreciéndole tres años de contrato. Tres años que con el nivel actual de Real parecen un mal negocio para el Cartagena.

La gran remontada del conjunto albinegro para escapar de un descenso que parecía más que firmado en diciembre tiene varios culpables y uno de los principales es Julián Calero. El entrenador ha conseguido cambiar la mentalidad de todo un club, la de su afición y la de sus jugadores para dar el máximo por la permanencia. No obstante, y aunque mantiene a buena parte de su plantilla implicada, no ha podido el técnico cartagenerista involucrar a varios futbolistas a los que ha encontrado hueco.

Al igual que se prometió recuperar la calidad de Jony Rodríguez o aprovechar la experiencia de David Ferreiro sin éxito, el caso de Calero con Juan Carlos Real está siendo similar. El mediapunta está totalmente fuera de la dinámica del equipo en lo que a competición se refiere y es, a día de hoy, un talento desaprovechado que no aporta en la pelea por la salvación.

El futbolista de A Coruña comenzó jugando muchos minutos con Víctor Sánchez del Amo, pero incluso el madrileño terminó escogiendo otros compañeros por delante de Juan Carlos después de haber disfrutado de dos titularidades en las dos primeras jornadas. No volvió al once inicial hasta el último partido de Víctor y, curiosamente, se estrenó como goleador con la camiseta albinegra en la derrota por 1 a 2 contra el Eibar.

Volvió a ser importante para Julián Calero a su llegada. Se ganó otras dos titularidades en las tres primeras semanas del nuevo técnico y volvió a marcar, pero comenzó a alternar el once con el banquillo mientras el entrenador buscaba su grupo más competitivo. En esa etapa tuvo su mejor época y contribuyó al resurgimiento del equipo con una asistencia para empatar en Tenerife y un tercer gol para ganar al Sporting. Sin embargo, una lesión en el tobillo cortó su mejor momento de forma en el tramo final de la primera vuelta y desde entonces ha visto cambiado su rol por completo.

Desde diciembre, cuando cayó lesionado contra el Burgos, Juan Carlos sólo ha acumulado 37 minutos sobre el césped. De las catorce jornadas que ha disputado el FC Cartagena en este periodo, Real únicamente ha participado en cuatro ocasiones sumando 2 minutos contra el Amorebieta, 7 contra el Elche, 4 frente al Burgos y 24 ante el Racing de Ferrol el pasado 9 de marzo. Esa fue la última vez que Real se vistió de corto, ya que se ha mantenido durante las últimas cuatro jornadas en el banquillo.

No encuentra su hueco en el equipo un futbolista por el que se apostó fuerte y que prometió buen fútbol al Cartagonova debido a sus números anteriores. Llegó Real con una carta de presentación de ocho tantos, una asistencia y una participación de 38 partidos en la temporada 2022-23. Números que ya no puede alcanzar en su primera campaña en la ciudad portuaria. A estas alturas de campeonato, Real sumaba ya 7 goles el año pasado. Este va por 3 y la previsión no es demasiado halagüeña.

Este y dos años más de contrato restan para finalizar su vinculación a Juan Carlos Real con el FC Cartagena. En la difícil situación económica del club, la rescisión no parece si quiera una opción viable y la única esperanza está en recuperar a un futbolista lleno de talento desaprovechado.

Un obrero realiza trabajos en uno de los baños. | AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA / Alfonso Asensio

El Ayuntamiento comienza la reforma de los baños del Cartagonova

El ayuntamiento de Cartagena anunció ayer, a través de un comunicado oficial, el comienzo de las obras en los baños del Estadio Municipal Cartagonova con el objetivo de restablecer un servicio en paupérrimas condiciones durante los últimos años.

Según el consistorio, el proyecto de renovación de los aseos consta de una inversión de 48.000 euros para intervenir en cuatro dependencias: dos en el fondo sur alto, otro en el fondo sur bajo adaptado para personas con discapacidad y un último ubicado en el lateral bajo que se reformará más adelante. La intención es que los tres primeros aseos queden disponibles para su uso completo antes del próximo partido del FC Cartagena en el estadio, que será el próximo 22 de abril contra el Real Oviedo.

Además de la reforma de los baños, que el propio consistorio ha calificado como «urgente», se destinará otra partida de 124.500 euros a la construcción de un ‘patio inglés’ que evite inundaciones en la instalación. Esta obra se llevará a cabo en la fachada oeste del estadio para que las ventanas del sótano no sufran la filtración de agua durante episodios de lluvia. También se dispondrá un sistema de bombeo para evacuar el agua de los fosos, además de otras medidas contra inundaciones en acometidas o muros.