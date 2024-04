Superarse a sí mismo, el nuevo desafío que persigue el Real Murcia

Los sentimientos del Real Murcia esta temporada son como una montaña rusa sin final. Cuando parece que está abajo, que es muy complicado volver a tomar impulso, vuelve a encontrarse con un empujón que le lleva a volver a creer en sus posibilidades. Y así será todo el mes de un abril en el que el conjunto grana parece volver a florecer. Porque las tres victorias consecutivas le permiten situarse a tan solo tres puntos, cuando quedan 21 por disputarse, de la última plaza que parece que está en juego hacia el play off de ascenso a Segunda División.

Es consciente el Real Murcia de que todavía no tiene nada hecho, pero sí que cuenta con esperanza. Y eso es algo que hasta hace muy poco no tenía. Esperanza y confianza en seguir haciendo las cosas bien para contar con opciones en un tramo final para optar al último billete en juego de las eliminatorias, algo que por unas cosas u otras, nunca ha estado nada cerca de conseguirlo hasta ahora en el grupo II de la Primera Federación. De hecho, es la segunda ocasión en todo el presente curso que los de Pablo Alfaro han enlazado tres triunfos consecutivos.

La primera ocurrió en la primera vuelta, con Gustavo Munúa en el banquillo, cuando a finales de octubre se impuso por la mínima al Algeciras, Mérida y Linares Deportivo en un sprint que le invitó a pensar que podía reconducir su rumbo después de un nefasto inicio. Sin embargo, la derrota ante el Ceuta, que sumó a la eliminación de la Copa del Rey ante un Segunda Federación como era la Arandina, le acabó costando el puesto al técnico uruguayo.

Misma fórmula que ha conseguido repetir ahora Pablo Alfaro, que de nuevo por la mínima, se ha impuesto al Atlético Sanluqueño, Recreativo Granada y Algeciras para volver firmar un nueve de nueve que han desatado el optimismo en este tramo final. Y es que si el Real Murcia es capaz de vencer este domingo (12.00 horas) al Melilla enlazaría por primera vez esta temporada cuatro semanas seguidas ganando, algo que le podría hacer salir de Nueva Condomina con los mismos puntos precisamente que un Ceuta, que actualmente defiende ese quinto puesto, y que sería el próximo rival en visitar el estadio murcianista dos semanas más tarde.

Los granas, si vencen al Melilla y alcanzan los 50 puntos, finalizarán ese encuentro conociendo lo que ha hecho su rival a batir en este momento, ya que el Ceuta recibirá al Linares Deportivo también este domingo a las 12.00 horas. El Recreativo de Huelva, por su parte, que cuenta con dos puntos más que el Real Murcia y es cuarto, recibe a las 18.00 horas del domingo al Real Madrid Castilla en el Nuevo Colombino.

Los de Pablo Alfaro se enfrentan al segundo peor visitante del grupo II

Tiene en su mano el Real Murcia el poder enlazar cuatro victorias consecutivas por primera vez esta temporada en el grupo II de Primera Federación y mantener intactas sus opciones de seguir optando a un quinto puesto, el último que otorga el billete al play off, si es capaz de vencer al Melilla este domingo (12.00 horas) en Nueva Condomina. A pesar de que los de Pablo Alfaro no son uno de los mejores locales de la categoría, sí que tienen los números a favor en este particular duelo al recibir al segundo peor visitante del grupo. Y es que el Melilla, con tan solo seis puntos conseguidos a domicilio, tan solo se ha impuesto a domicilio al colista, el Recreativo Granada, y ha sumado tres empates. El último hace un par de semanas ante el Linares Deportivo, mientras que los anteriores fueron frente al Ceuta y Real Madrid Castilla, ambos en los encuentros disputados en la primera vuelta.