El Real Murcia se engancha al play off

Se le venía al Real Murcia un calendario sencillo. Sencillísimo. Pero el Real Murcia se enreda hasta en las cosas sencillas. Se ha demostrado ya tantas veces, que todo el mundo sospecha. Por eso, pese a que la competición entraba en un tramo favorable, nadie quería hacer cuentas. Y no haciendo cuentas es cuando han salido las cuentas. Porque, con la victoria de este domingo frente al Algeciras, el Real Murcia no solo ha sumado nueve puntos de nuevo, es que con el triunfo por 0-1 en el Nuevo Mirador, los granas se han enganchado a la batalla por el play off. Tres puntos separan a los murcianistas del deseado quinto puesto, tres puntos que dan color a una clasificación que hasta ahora solo había dado disgustos, tres puntos que parecen pocos, sobre todo después de una gran travesía por el desierto, pero que también parecen muchos, y parecen muchos porque no vale con tres victorias, porque tres victorias solo deben ser el comienzo de otras muchas.

Rofino en una acción del encuentro de este domingo. europa sur / Ángela Moreno

Pero antes de empezar a pensar en lo que viene, pensemos en lo que ha sucedido. Porque el Real Murcia ha conseguido lo que no había logrado desde octubre, porque el Real Murcia, por fin con Alfaro, logra un ‘tres de tres’. Lo completó este domingo con un triunfo en Algeciras, un triunfo idéntico al del Sanluqueño o al Recreativo Granada si nos fijamos en el marcador, pero un triunfo más importante que los dos anteriores si nos centramos en las sensaciones. Porque ayer el Real Murcia no sufrió, porque ayer el Real Murcia no dio la mala imagen de las dos citas pasadas, porque ayer el Real Murcia fue un equipo fiable, de esos equipos fiables que logran cosas importantes en Primera RFEF. Porque marcó en su única ocasión de la primera parte y porque luego elevó sus ya buenas prestaciones en defensa, una defensa liderada por dos jugadores que han dejado atrás el papel de actores secundarios para convertirse en salvadores granas. Uno de ellos es José Ruiz. El otro, Alberto González. Y 1+1, en este caso, no son dos, son 3, porque junto a ellos Rofino también mejora cada semana que pasa.

Esa seguridad defensiva será a la que tendrá que agarrarse el Real Murcia cuando vengan las curvas. Porque hasta ahora el Real Murcia solo ha hecho lo que tenía que hacer. Todo lo que no hubiese sido ganar los tres últimos partidos hubiese sido otro ridículo más de los murcianistas. Porque el Real Murcia nunca ha estado a la altura de los equipos de play off, pero al Real Murcia le sobra para ganar a Sanluqueño, Recreativo Granada y Algeciras. Incluso no estaría de más exigir un cuarto triunfo el próximo domingo ante el Melilla, otro equipo desahuciado que pondrá fin a un calendario de dulce para los granas, un calendario que les ha permitido volver a engancharse al play off. Otra cosa es lo que pase luego, porque luego llegarán el Málaga, el Ceuta o el Castellón, y eso ya es harina de otro costal.

A la primera ocasión...

Nada tendrán que ver esos próximos rivales con el Algeciras, un Algeciras al que el Real Murcia supo matar en el momento justo. Porque cuando parecía que se llegaría al descanso sin goles, Dani Vega desniveló la balanza. No marcó ayer el atacante grana, pero sí puso un centro que fue medio gol. Le está sentando bien al emeritense este cambio de año. De estar sentenciado por Alfaro en enero a ser el agitador oficial de los granas, sobre todo en estas semanas sin Loren Burón. Fue el único que buscó la portería contraria, fue el único que relanzaba al Murcia al ataque, fue el único que se atrevió, y fue el encargado de asistir a un Juanmi Carrión que solo tuvo que empujar, poniendo el 0-1 en el primer remate de los granas.

¿Quién es Juanmi Carrión?, se preguntarán. No debería enfadarse el lateral. Lleva dos meses en el Real Murcia y apenas sabíamos de él. Tampoco ayudaba que su única titularidad fue en el naufragio en Madrid ante el Castilla. Quitando esos 90 minutos, el de Chiclana apenas había jugado seis minutos. Por eso, cuando ayer se conoció la alineación de Alfaro, muchos no tardaron en preguntarse quién era Carrión.

Pero Carrión fue uno de los fichajes invernales del Real Murcia. Carrión llegaba para competir por Marc Baró. Sin embargo ayer no tuvo que competir con el lateral, sino que tuvo que aliarse con él. Porque Alfaro, sin Loren Burón, inventó, y por fin un invento le salió bien. En vez de apostar por Pedro León, condenó a Pedro León un poco más al ostracismo, para mandar a Vega a la derecha y dar un empujón a Carrión por la izquierda. Y entre uno y otro pusieron el gol que adelantaba al Real Murcia y que le acababa dando la victoria.

Un marcador idéntico al del triunfo ante el Sanluqueño o al del logrado contra el Recreativo Granada, pero un marcador mucho más justo, viendo el gran trabajo realizado por los murcianistas en defensa. Aunque el Algeciras siempre quiso el balón, no fue el día de los de Lolo Escobar, aunque últimamente tampoco tienen muy buenos días los del Campo de Gibraltar.

Manu García, tranquilo

Ni una vez amenazaron a Manu García, que ayer no tuvo que salir al rescate. Porque para rescatar a los granas ya estaban Alberto González, Rofino y José Ruiz. Cada intento local acababa anulado por los zagueros granas, atentos 100%, rápidos para adelantarse a cualquier amenaza de peligro. Se sufrió hasta el final por lo corto del marcador, pero no por acciones reales. De hecho la única gran ocasión la tuvo el Real Murcia. Fue en el 92, cuando Álex Rubio acusó la depresión a la que le ha condenado Alfaro. El delantero, sin minutos durante muchas semanas, aparecía ayer, y tuvo el 0-2, sin embargo el 0-2 no llegó, y no llegó porque, solo ante el portero, en vez de sacar las uñas, solo fue un lindo gatito.

Alfaro: "Si sacamos nuestra mejor versión vamos a dar mucha guerra"

Pablo Alfaro se mostraba «satisfecho» tras la victoria de ayer ante el Algeciras, una victoria que permite al técnico maño vivir su mejor momento desde que aterrizase en el banquillo murcianiasta. «Me voy satisfecho con el resultado, la alegría que le brindamos a la afición, y las cinco personas que han venido de Murcia, que hemos ido a saludarlos personalmente», explicaba el preparador grana, añadiendo que «hemos hecho un partido bastante completo en las diferentes facetas del juego».

Preguntado sobre los últimos resultados, Alfaro comentaba que «ningún partido es igual. Cuando eres capaz de tener el balón, sin jugar todo el rato de forma vertical, teniendo paciencia y moviéndolo de un lado a otro, pues haces correr al rival, sabiendo que ellos en esa faceta saben manejarse con bastante confianza. Estudiando al rival, y sabiendo los jugadores que tienes y que te aportan, pues te vas contento. Muchas cosas buenas, y a seguir currando».

Sobre la entrega a nivel físico y mental de los jugadores en el tramo final dijo «ahora mismo están muertos físicamente, pero con un subidón de autoestima. Hay momentos en la competición donde hay que morder más y compitiendo, y otros jugar con más fluidez, y cuando lo haces te refuerza la autoestima. Hay que seguir sumando, que aún queda mucho».

Alfaro también quiso mandar un mensaje a los aficionados: «No quiero que tengan dudas del compromiso y de las ganas de trabajar de los jugadores. Con la vistosidad los entendemos perfectamente, pero ahí estamos en la pelea. Yo creo que si seguimos siendo capaces la mejor versión de cada uno, como bloque vamos a dar mucha guerra».