Los rivales de Rocha para ser presidente de la RFEF son el TAD y la FIFA

Pedro Rocha será presidente de la Real Federación Española de Fútbol si no ocurre nada extraño. Mejor dicho, si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o la FIFA no deciden lo contrario. Porque el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol ha acaparado más de 90 avales para su candidatura, lo que ha provocado que otras posibles candidaturas que esperaban agazapadas, o incluso esperan aún una resolución judicial contraria al 'delfín' de Luis Rubiales, no hayan concretado su candidatura. Sí lo ha hecho Carlos Herrera, pero apenas ha sido capaz de reunir media docena de avales que están muy lejos de los 21 que necesita para que su candidatura sea firme.

Los miembros de la actual asamblea han dejado claro que apuestan por el continuismo con la entrega de sus avales. Las investigaciones de la UCO confirmaron que las conversaciones telefónicas intervenidas a la mano derecha de Luis Rubiales, Tomás González Cueto, que obran en el sumario del caso Supercopa evidencian sus movimientos internos con el Consejo Superior de Deportes para favorecer al presidente de la gestora de la RFEF en su ambición electoral. Eso confirmaría el interés de Rubiales y sus asesores en mantener a Rocha en el sillón presidencial del fútbol español. Hay que recordar que Rubiales ha sido inhabilitado por la FIFA durante tres años y ahora se enfrenta a la decisión sobre la supuesta agresión sexual a Jennifer Hermoso, además de los cargos por el caso de la Supercopa.

El CSD y su complicidad con la FIFA

El CSD, a través de su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha puesto en contacto con FIFA, con la que se ha reunido para notificar la situación de la investigación a Rubiales y las posibles ramificaciones que afectan a Rocha. Desde el Gobierno se quiere cooperar con la FIFA, que no acepta injerencias de los diferentes estados en la gestión futbolística. Pero la decisión de FIFA de inhabilitar a Rubiales supuso un balón de oxígeno para el Gobierno, al sacar de la escena al expresidente de la RFEF, y ahora podría repetirse la situación con Rocha. La FIFA podría incluso intervenir durante seis meses la Federación de Fútbol, algo que no se ve con malos ojos desde el CSD si Rocha persiste en su afán de convertirse en el próximo presidente de la RFEF.

La agenda extradeportiva de Rocha esta semana está repleta de hitos. El jueves, a priori, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debe resolver sobre la propuesta de apertura de expediente contra él por excederse en sus funciones como presidente de la gestora durante todos estos meses. Se trata de una denuncia que Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, remitió al CSD y que este a su vez envió al TAD para su análisis. Si el TAD le abriera expediente por la presunta comisión de una infracción muy grave, la comisión directiva del CSD podría suspenderle provisionalmente, algo que por calendario es difícil que se produjera antes del lunes. En todo caso, una hipotética suspensión no le impediría continuar con su carrera hacia la presidencia, algo que solo quedaría frenado si el TAD decidiera inhabilitarle tras decidir sobre el fondo de la cuestión, ya dentro de semanas.

El TAD tiene también sobre la mesa una impugnación de la convocatoria electoral de la RFEF, igualmente presentada por Galán. El gran azote federativo la sustenta en el hecho de que la composición de la asamblea no cumple con los requisitos de igualdad de género que fija la normativa más reciente y en la no celebración de elecciones parciales para sustituir a los asambleístas que dejaron de reunir los requisitos para serlo, como los exseleccionadores Luis Enrique y Jorge Vilda, unas 40 personas en total.

Pedro Rocha, actual presidente de la gestora de la RFEF; Luis Rubiales, expresidente de la RFEF; y Andreu Camps, quien fuera su mano derecha. / RFEF

El TAD tiene la obligación de resolver esa impugnación este mismo viernes como muy tarde, aunque podría aprovechar su reunión ordinaria del jueves para resolver sobre las dos cuestiones presentadas por Galán. El embrollo se multiplica porque el viernes podría ser también el día en que Rocha sea proclamado provisionalmente presidente de la RFEF, en caso de que, como parece evidente, sea el único candidato. Una hipotética proclamación que Galán tiene previsto impugnar.

Y entre tanto procedimiento administrativo, el mismo viernes Rocha tendrá que declarar como testigo ante la juez del caso Supercopa, Delia Rodrigo. La magistrada le citó este mismo martes, al ser un dirigente que ejerció la vicepresidencia económica de la RFEF durante varios de los años en los que la trama Rubiales cobró supuestamente comisiones ilegales de contratos firmados por la RFEF con terceros.