Cueto, el cerebro en la RFEF cercado por pagos sospechosos y contratación de espías que 'vendió' a Rubiales

Jiménez-Poyato: "Yo incluso, a alguno, vamos a Ramón, lo sabe, la vivienda de no sé qué de Salobreña, de una serie de cosas, digo vamos, yo esto no lo veo, yo esto no lo veo y tal, y al final, eh, pues, quedamos en, me dice que no, todo lo que salga contra Luis Rubiales hay que tal, por, por lo menos que la incoación del procedimiento, que les cueste la pasta y tal y cual".

González Cueto: "Claro, era cuando la Federación pagaba, pero si la Federación no paga, al que le cuesta la pasta (ríe)"