El UCAM alcanza su segunda Final Four de la Champions al ganar en Alemania (72-85)

El UCAM Murcia CB estará en la Final Four de Belgrado el último fin de semana de abril al sellar su billete con la segunda victoria ante el MHP Riesen Ludwigsburg (72-85). El conjunto universitario alcanza así por segunda vez en su historia la última ronda de la Basketball Champions League, tras la final a cuatro disputada en Atenas en 2018, donde consiguió la medalla de bronce, después de superar unos cuartos de final en los que apenas sufrió. Supo aguantar los momentos difíciles ante el cuadro alemán, y al igual que en el primer partido de la pasada semana en el Palacio de los Deportes, gestionó a la perfección tanto el 'tempo' como sus ventajas en el marcador para acabar consiguiendo su objetivo, donde se medirá ahora en las semifnales al Unicaja.

Con su presencia en la Copa del Rey de Málaga, su participación ya asegurada en la Final Four de Belgrado en la Champions y con más de medio billete encarrilado para el play off de la Liga Endesa, el UCAM Murcia completa así el que con casi total seguridad será el mejor curso de su historia tanto en números como en éxitos alcanzados. El conjunto de Sito Alonso volvió a mostrarse muy sólido después de vencer hace apenas tres días al Joventut en Badalona en la ACB y no dio ni una sola opción a un MHP Riesen que acabó el partido en Ludwigsburg resignado al no poder crearle los problemas suficientes para poder llevarse la victoria.

Sin Hakanson, por unas molestias en la espalda de última hora, el equipo murciano volvió a confiar su dirección de juego en la templanza de Howard Sant-Roos (cinco asistencias) y los chispazos de un Troy Caupain que, con tres triples en el último cuarto, dilapidó de un plumazo las últimas esperanzas del equipo alemán por forzar el tercer partido. Volvieron a imponerse en el juego interior tanto Dustin Sleva, con 17 puntos, como Marko Todorovic, con 15 en su casillero, ofreciendo acciones de gran nivel tanto en la parcela ofensiva como defensiva. Mientras que también destacó ante su exequipo el escolta Jonah Radebaugh, muy activo durante todo el encuentro y firmando 13 puntos.

Primer cuarto

El UCAM Murcia no se dejó intimidar en un inicio de partido en el que ofreció varias jugadas de gran nivel. A pesar de que el MHP Riesen estuvo pendiente de cerrar la zona universitaria, el conjunto de Sito Alonso no dudó en atacar desde el triple (4/8) para contar con la primera ventaja que supo mantener durante todo el primer cuarto (4-10). Supo tener el UCAM la paciencia necesaria en ataque y la concentración en defensa para tener el dominio total ante un equipo alemán al que solo le quedaba conformarse con poder mantenerse a rebufo de su rival tras convertir dos triples (12-16). Con las rotaciones, el UCAM mantuvo el nivel con su segunda unidad, donde destacó Marko Todorovic enlazando brillantes acciones ofensivas para cerrar los primeros diez minutos (20-25).

Segundo cuarto

El ritmo de juego en el segundo cuarto fue algo más pausado que en el anterior, aunque el UCAM logró mantener el tipo con sus visitas al tiro libre y la entrada de un Simon Birgander que regresaba a la competición europea tras su lesión (24-32). El equipo universitario volvió tomarle la medida al partido y provocó el tiempo muerto del MHP Riesen tras contar con una ventaja de diez puntos (24-34). El cuadro alemán reaccionó con un parcial de 6-0 a cinco minutos para el descanso, por lo que fue entonces Sito Alonso el que tuvo que pararlo (30-34). Volvió a encontrar el UCAM su mejor aliado desde el tiro libre para reaccionar ante un rival en bonus y también hizo mucho daño al poder correr tras convertir en puntos dos robos consecutivos para volver a poner las cosas como estaban (30-40). Fue el mejor momento del UCAM sobre la pista y aprovechó el primer momento de dudas del equipo alemán con los puntos interiores de Radovic y Todorovic (32-45). No obstante, supieron los locales mantenerse en la barrera de los diez puntos y así se llegó al descanso (37-47).

Tercer cuarto

Un parcial de 7-0 cambió por completo el guion que tenía planteado el UCAM Murcia para la segunda parte. En apenas tres ataques se colocó el MHP Riesen a tan solo tres puntos de los universitarios (44-47) y se encontró muy pronto el equipo murciano con la necesidad de reaccionar cuanto antes. Ahí apareció Howard Sant-Roos para descartar a los suyos desde el triple, y también Marko Todorovic desde la defensa. Puso la guinda a este sprint del UCAM finalmente Dustin Sleva, con una canasta más tiro adicional que otorgó algo más de tranquilidad a los de Sito Alonso (44-53). Fue Sant-Roos el que puso la sangre fría durante estos momentos, donde el MHP Riesen trataba de agarrarse al partido, y tres tiros libres de Graves, tras una falta de Radebaugh, permitieron dar un mordisco al marcador y provocar el enfado de Sito Alonso (51-56). Sacó partido también del tiro libre el UCAM, con una técnica al cuadro local, y tanto Todorovic como Sleva volvieron a poner el colchón murciano en el marcador (53-63). Supieron sufrir los universitarios en los últimos minutos del tercer cuarto, donde el MHP Riesen trató de dar un último arreón, y el marcador era cómodo pero no permitía confiarse al UCAM para nada (58-64).

Último cuarto

La carta de presentación para afrontar la fase decisiva del partido fueron dos triples de Troy Caupain que enfriaron los ánimos del MHP Riesen al devolver la renta de diez puntos a ocho minutos del final (60-70). Este chispazo permitió recuperar la confianza defensiva a los universitarios y a partir de ahí comenzó la gestión del partido para un UCAM Murcia que el bonus de su rival, y el tercer triple de Caupain en este cuarto, le allanaron el camino hacia Belgrado a cinco minutos de la conclusión (63-77). El MHP Riesen se quedó muy tocado con este golpe al encuentro por parte de los de Sito Alonso, y ni apostando por un quinteto repleto de tiradores, pudo hacerle cosquillas a un UCAM que ya había puesto la directa hacia Belgrado desde hacía un tiempo (68-80). A quince segundos para el final fue Jonah Radebaugh el que puso la guinda al partido con un triple y el equipo murciano certificó su segunda Final Four de la Basketball Champions League tras la disputada en 2018 en Atenas (72-85).