El Real Murcia, a por un tres de tres

No puede fallar el Real Murcia en Algeciras. Solo una victoria vale a los granas en el Nuevo Mirador. Solo un triunfo permitiría seguir manteniendo opciones de llegar al play off. Y cuando los de Alfaro salten al césped del campo del Algeciras lo harán conociendo los resultados de sus rivales en esa pelea por alcanzar el quinto puesto, que ahora mismo está a cinco puntos. Porque el Ceuta, que tiene un complicado partido en Málaga, y el Recreativo, que recibe al Atlético Baleares, comparecerán a las doce de la mañana, mientras que el partido del Real Murcia será el último de esta jornada (20.00 horas).

Si los murcianos ganan al Algeciras, al que ya se impusieron en la primera vuelta, además conseguirán sumar tres victorias consecutivas, algo que hasta ahora mismo ha sido imposible con Pablo Alfaro en el banquillo. Para ver una racha idéntica hay que retroceder al mes de octubre, cuando con Munúa se venció al Algeciras, al Mérida y al Linares. Con el entrenador maño se fracasó en febrero, cuando, con la derrota contra el Intercity, se desperdició la oportunidad de dar continuidad a los triunfos frente al San Fernando y al Alcoyano.

Aunque llega el Real Murcia a Algeciras reforzado por sus victorias contra el Sanluqueño y el Recreativo Granada, la mala imagen ofrecida por el equipo ante dos rivales de descenso no ayuda a creer en milagros. Pero, como mientras hay vida, hay esperanza, el Real Murcia tendrá que dar un paso al frente en el juego para animar estas últimas jornadas.

Tres titularísimos fuera

Tendrán que mejorar los granas y tendrán hacerlo con tres de sus titulares fuera. Porque para este partido, Pablo Alfaro no podrá contar con Isi Gómez, con Loren Burón y con Carrillo. Los dos primeros no han podido entrar en la convocatoria al no superar sus problemas físicos, mientras que el delantero tiene que cumplir un partido de sanción al ver el pasado domingo la quinta amarilla. Otra ausencia será la de Larrea, también fuera al estar expulsado.

Con el centro del campo más que tocado por las bajas, lo normal es que Sabit mantenga su posición, incorporándose al trivote tanto Tomás Pina como Svidersky. Por su parte, Amin y Pedro León repetirán en el once por las bajas de Carrillo y Loren Burón.

Enfrente el Real Murcia tendrá a un Algeciras que ha llegado al último tramo de la competición en horas bajas. Los de Lolo Escobar, octavos con 42 puntos, dos menos que los granas, solo han ganado un partido de los últimos seis, aunque tampoco son fáciles de superar. En ese tramo solo les ha vencido el Ceuta, empatando frente a equipos como el Ibiza y el Málaga.

Sin Sergio Santos

Sergio Santos, que abandonaba el Real Murcia en enero para marcharse cedido al Algeciras, se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles de los de Escobar. De ahí que, aunque el lateral no podrá jugar por la famosa ‘cláusula del miedo, el técnico no descartaba la posibilidad de que su club pagara una penalización a los murcianistas para poder disponer del jugador. Será hoy cuando se desvele la incógnita.