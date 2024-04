El Real Murcia, a tres puntos del play off tras ganar en Algeciras (0-1)

Ha vivido este domingo el Real Murcia, un domingo perfecto, posiblemente el domingo más perfecto de lo que va de temporada. Tan perfecto que cuando los aficionados granas miren la clasificación esta temporada, se podrán dar el gusto de hacer cuentas y soñar con una misión que parece imposible, pero ya no tanto. Porque el Real Murcia ha ganado al Algeciras, sumando su tercera victoria consecutiva y metiendo presión al Ceuta y al Recreativo, que se dejaban puntos en la jornada matinal. Fallaban el quinto y el sexto y no lo hacían los granas, demostrando que quieren hacer creer a sus aficionados. Porque el Real Murcia, acostumbrado a fallar en el momento decisivo, no lo hacía en el Nuevo Mirador. Un gol de Juanmi Carrión en el primer tiempo fue suficiente para que los de Alfaro consiguieran un triunfo que les deja a tres del play off.

Se presentaba el Real Murcia en el Nuevo Mirador con la posibilidad de confirmar que quiere hacer realidad su milagro particular. Sabían los granas que había empatado el Ceuta en Málaga y que el Recreativo no había pasado del 0-0 frente al Atlético Baleares. Dos resultados que le permitían dar otro paso adelante en la clasificación si sacaban su partido en Algeciras. Solo faltaba hacer los deberes, y el Real Murcia no es un equipo de hacer los deberes, como ha demostrado ya en muchas ocasiones esta campaña. Pero ahí estaba la opción, una opción que de salir bien dejaría a los murcianistas a solo tres del quinto puesto.

Aliándose con el calendario, venían de ganar a dos rivales del descenso, el Algeciras tampoco es que amenazara peligro. Ahí estaban sus números en un tramo en el que va a menos cada semana que pasa. Solo tenía que agarrarse el Real Murcia a su mejoría defensiva y rezar para no fallar en el otro área. Y ya en la primera parte se cumplió el guion. Con los de Lolo Escobar intentando llevar la iniciativa, la defensa murcianista, liderada una vez más por Alberto González, despejaba cualquier peligro. Solo un remate de Dani Merchán ponía en aprietos a Manu García, pero el cabezazo se fue alto. No parecía que se fuera a mover el marcador después de una primera media hora en la que los visitantes fueron nulos en ataque. Quitando un centro de Dani Vega en el minuto 2 y una acción en la que Amin pidió penalti, poco más se puede destacar del juego ofensivo del Real Murcia.

Juanmi Carrión, novedad y protagonista

Tampoco ayudaban las bajas de Isi Gómez y Loren Burón, dos de los principales activos de Alfaro. De ahí, que al técnico le tocara retocar su once. Aparecía Tomás Pina en el centro del campo y se mantenía Amin como 9, pero la sorpresa llegó con la entrada de Juanmi Carrión. Utilizando al lateral de extremo por la izquierda, Alfaro desplazaba a Vega a la derecha, dejando a Pedro León en el banquilo. Y aunque en un primer momento parecía que no iba a funcionar la idea, vista la poca participación del fichaje invernal, al final acabó siendo decisivo en una primera parte muy gris del Real Murcia en ataque. Porque fue en el minuto 33 cuando Carrión empujaba a gol el regalo que le mandaba Dani Vega desde la banda, un regalo que permitía además a los murcianos adelantarse en el marcador de un partido que parecía condenado a llegar al descanso con 0-0.

José Ruiz y Alberto González lideran la defensa grana / europa sur

Había hecho lo más difícil el Real Murcia en esa primera parte. Se habían puesto por delante los granas, y eso es una gran ventaja para un equipo que ha llegado al último tramo de la competición con el candado puesto en su portería. Cuando el colegiado señalaba el descanso, Manu García apenas había tenido que intervenir, y eso eran buenas noticias, buenas noticias a las que se unían el gran trabajo de Alberto González y José Ruiz, los dos actores secundarios que al final se han vuelto imprescindibles en la alineación de los granas.

Ocho 1-0 o 0-1 había sido capaz de salvar el Real Murcia en esta campaña, y este domingo no iba a ser diferente. Ya en el inicio de la primera parte se veía que el Algeciras apenas era capaz de hacer daño a un equipo centrado especialmente en defender. Daba igual que Lolo Escobar moviera el banquillo intentando buscar alternativas, porque los granas lo tenían muy controlado. Solo faltaba esperar que se repitiera el acierto de la primera parte para no tener que estar dependiendo hasta el final de un marcador tan corto. Sin embargo, parece que los aficionados murcianistas están condenados al 1-0, aunque bendito 1-0 si permite dar saltos como el de este domingo en la clasificación.

La zaga, de hormigón

A diferencia de los partidos anteriores, todo estaba tan tranquilo que ni Manu García tenía que intervenir. Iba corriendo el reloj sin que sucediera nada destacado en las áreas. Porque el Real Murcia tampoco se aproximaba a la portería de Lucho, por lo que parecía que el marcador no se iba a mover. Solo Dani Vega era capaz de agitar a los suyos. En una de sus apariciones fue derribado por Admonio en una acción en la que Juanmi Carrión volvió a ser protagonista. Se atrevía el lateral con el lanzamiento y estuvo muy cerca de sorprender a un Lucho que despejó arriba como pudo.

A falta de 20 minutos, Alfaro retiraba a Carrión, gran protagonista del duelo, y daba la alternativa a Enol Coto. Y ya cuando el partido entraba en los últimos diez minutos, abandonaban el terreno de juego Tomás Pina y Amin y saltaban Pedro León y Álex Rubio.

Apretaba el Algeciras en los últimos minutos. Obligaba a elevar sus virtudes a la defensa grana. Aparecía José Ruiz para despejar a córner un balón peligrosísimo cuando el tiempo ya entraba en la prolongación. Aprovechaba Alfaro entonces para ganar tiempo al reloj haciendo dos cambios más. También Manu García veía amarilla por perder tiempo. Pero todo era necesario para que ese 0-1 ya no se moviera del marcador. Y no se movió. Hasta siete minutos añadió el colegiado, hasta siete minutos tuvo que sufrir el Real Murcia, sin embargo al Real Murcia se le da defender que atacar, y en ese escenario volvió a moverse bien. Rofino, como antes había hecho José Ruiz, surgió para evitar otra gran acción local y en el último minuto, López Pinto se la dejó blandita a Manu. De hecho, en ese tiempo extra, el que pudo sentenciar fue el Real Murcia, pero Álex Rubio, en el 92, fue demasiado inocente cuando se presentó solo delante del portero. Acabó el balón manso en las manos del meta local.