El UCAM también se autorregula

Es difícil saber cuál es el techo de este UCAM Murcia CB porque cada día que pasa continúa añadiendo más cosas a su juego. Sigue siendo insaciable, sobre todo cuando juega en el Palacio de los Deportes, y su hambre voraz de victorias le ha colocado a tan solo una de alcanzar su tope en la Liga Endesa a las puertas del mes de abril. Sin embargo, este UCAM Murcia no solo se mueve por instinto y corazón, también es racional. Sabe autorregularse. Y ayer lo demostró ante su afición en su trabajado triunfo ante el Morabanc Andorra (99-86).

Si la pasada madrugada perdimos una hora de sueño con el cambio de horario, habría que buscar si el conjunto universitario no tuvo algo que ver. Porque si algo fue evidente sobre el parqués fue su gestión del tiempo, de ritmo e incluso de energía. Supo mantener a raya en todo momento a un rival que, en plena lucha por permanecer otro año más en la Liga Endesa, no bajó los brazos en ningún momento. Es más, incluso firmó un inicio de partido que fue incómodo para los de Sito Alonso y con el que dominó el marcador en el primer cuarto. No obstante, cuando el UCAM logró abrir brecha en el siguiente periodo ya no hubo posibilidad de cambiar el guion.

El equipo murciano dio la impresión de tenerlo todo bajo control con la distancia de diez puntos que giró en el marcador durante la última media hora, pero a su vez no podía confiarse ante un Andorra que veía factible poder cambiar las cosas. No sucedió. Siguió su plan a rajatabla para acabar consiguiendo la victoria pudiendo incluso reservar fuerzas para su siguiente importante compromiso en la Basketball Champions League, al recibir este miércoles al MHP Riesen en el primer partido de los cuartos de final.

Aunque, sin lugar a dudas, la buena noticia de ayer fue la confirmación de la vuelta de Ludde Hakanson. El base sueco fue el único jugador, junto a Jonah Radebaugh, que superó los veinte minutos en pista y partió por primera vez de inicio desde su grave lesión de tobillo. Después de unas semanas en dinámica con el grupo, ayer confirmó que está de vuelta con sus 22 puntos y seis triples conseguidos, algunos de ellos en tramo del partido muy importante, como los tres en el primer cuarto. A Hakanson se unieron tanto Dustin Sleva, con 7 rebotes y 15 puntos, como un Jonah Radebaugh que volvió a demostrar, con sus 15 puntos, que su juego está perfectamente confeccionado para los planes del técnico universitario gracias también a su cualidades defensivas, frenando en seco a un Jean Montero que llegaba a Murcia como el segundo jugador mejor valorado de toda la Liga Endesa.

El ritmo frenético con el que arrancó el partido provocó cinco minutos en el que hubo de todo (3-7). El equipo universitario respondió rápidamente a su rival con dos triples consecutivos de Hakanson y logró igualar el marcador (9-9) a la misma vez que la tensión se podía cortar con un cuchillo sobre el parqué. Y es que las faltas, por parte de ambos conjuntos en este tramo, hicieron saltar chispas y mermaron a su vez los planes de Sito Alonso, al contar con dos infracciones en un abrir y cerrar de ojos dos jugadores importantes como Rodions Kurucs y Marko Todorovic. Además, el técnico universitario también se llevó una técnica por protestar una acción. Tuvo que volver a buscar de nuevo otro sprint el UCAM con las rotaciones, al escaparse otra vez el Morabanc (15-19), y encontró la sangre fría necesaria con su segunda unidad. Aunque no fue suficiente para terminar llevar la iniciativa (21-22).

Sito Alonso, del UCAM, ayer en la zona técnica. / Francisco Peñaranda

Los puntos de Radovic y Jelínek permitieron al UCAM volver a liderar el marcador en el inicio del segundo cuarto (25-24). El alero, que se enfrentaba a su exequipo y enlazaba varios partidos sin minutos en el conjunto universitario, confirmó su buen momento desde el triple, pero el Morabanc Andorra contestaba muy rápido para seguir siempre cerca (30-29). No lo veía nada claro Sito Alonso, que tuvo que recurrir a la entrada a pista de Sant-Roos tras perderse los dos últimos encuentros por unas molestias en su rodilla (33-31). Sin embargo, cuando parecía que peor lo estaba pasando el UCAM, aparecieron Sleva, con una canasta más tiro adicional de la que sacó petróleo, y Radebaugh, con un triple, para abrir distancias (44-34). Las sensaciones para el UCAM cada vez eran mejores sobre el parqué con la seguridad que le otorgaba ese colchón en el marcador, a pesar que el cuadro andorrano logró mantenerse con vida (50-40).

El UCAM quiso marcar territorio en el inicio de la segunda mitad para no dar ni una sola esperanza, y así lo consiguió con los puntos de Sleva y Hakanson en un tercer cuarto en el que fueron los referentes ofensivos (61-47). El ala-pívot se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el cuadro de Lezkano, inagotable en la lucha por el rebote ofensivo y elevando su casillero de puntos hasta los 19 en apenas cinco minutos de la segunda mitad (65-50). Supo gestionar el cuadro de Sito Alonso estos minutos para poder llegar al tramo decisivo del encuentro con una renta cómoda ante un Andorra que no bajó los brazos (76-64).

Un parcial de 0-5 hizo reaccionar al Palacio para animar a los suyos en el inicio de un último cuarto en el que el cuadro visitante buscaba meterse de lleno en la lucha por el triunfo (80-70). La distancia todavía era factible a falta de seis minutos para el final, y peligrosa para un UCAM que no podía cometer un solo error para no entrar en terreno farragoso. Por eso se mantuvo fuerte en defensa, concentrado en frenar cada posesión rival y sacando petróleo en ataque. Aparecieron entonces Sant-Roos y desde el triple un Radebaugh que veía recompensado todo su esfuerzo atrás (85-72). Aún así, no era suficiente para despegarse del rebufo del Andorra hasta que Radovic logró anotar tras robo y Hakanson volvió a aparecer en el triple (90-74). No obstante, a partir de ahí, el ritmo del encuentro fue algo más lento y pausado, algo que benefició a los universitarios y terminó por noquear al Andorra (99-86).

nueva alegría CON IZAN ALMANSA DE TESTIGO. 1 El murciano Izan Almansa -a la derecha-, jugador de la Liga de Desarrollo de la NBA, ayer en el Palacio. 2 Un grupo de fieles aficionados en las gradas. 3 Miembros de la Peña Sur-17. 4 La Zona Pimentonera no dejó de animar.

«Hemos dado una intensidad justa para ganar sin muchos apuros»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, resaltó el partido hecho por su equipo para ganar por 99-86 al MoraBanc Andorra dando «una intensidad justa y necesaria para conseguir la victoria sin muchos apuros». Aseguró, asimismo, que llegan «en muy buena forma» al partido del miércoles contra el MHP Riesen Ludwigsburg alemán en los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA.

El preparador universitario se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores. «Era un partido muy complicado porque tenemos otro igual de importante o más que éste el miércoles. Jugábamos ante un adversario que ya demostró que puede hacerle daño a cualquiera y nosotros comenzamos algo temerosos, pero a partir del segundo cuarto dimos una intensidad justa y necesaria para conseguir la victoria sin muchos apuros», explicó.

«Estamos contentos porque ganamos, pero no debemos verlo como normal, sino celebrarlo porque todas las victorias tienen mérito en la Liga Endesa y también estoy satisfecho por el ambiente generado en el Palacio», señaló, en referencia a que los universitarios ya acumulan 17 victorias en 27 jornadas con el triunfo logrado ayer en casa ante el Andorra.