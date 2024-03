ElPozo, a superar en Peñíscola el duro golpe de la final de Copa

Conseguir recuperar el estado anímico de una plantilla muy tocada y sacar tres puntos de un complicado feudo para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación serán los objetivos principales de ElPozo de Dani Martínez en su visita a Peñíscola, mañana a partir de las 18.00 horas.

Aprender de lo ocurrido y sacar la lectura positiva no será fácil, pero lo que está claro para los murcianos es que la temporada continúa y que aún tiene una oportunidad muy buena de darle un giro al año y acabar, como mínimo, compitiendo hasta el final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Antes de eso, deberán conseguir los máximos puntos posibles en las seis jornadas que restan para tratar de superar a los culés, ubicados en el primer puesto a dos puntos del cuadro murciano.

Su rival será un Peñíscola situado un poco en tierra de nadie, alejado del play off y el descenso y con la mente puesta en la final four de Copa del Rey pero que ya ha demostrado su capacidad para competir ante los más grandes venciendo recientemente al Barça. Tras el duro varapalo de la Copa de España, Dani Martínez pasó por rueda de prensa para comenzar analizando el estado de ánimo del equipo. «Cada día vamos un poco mejor, es momento de recuperar la normalidad y ya hemos pasado el luto, el golpe que recibimos fue cruel pero no queda otra que aceptarlo y seguir, ya vuelve la liga y tenemos que sacar los tres puntos. Algunos se recuperarán antes y otros después según su personalidad, pero poco a poco estamos volviendo a la rutina», dijo el técnico.

La final ya es pasado, pero el análisis realizado deja varios aspectos a mejorar. «En situaciones límite tenemos que ver qué cosas podemos mejorar y en ello estamos, el aprendizaje en situaciones muy concretas sobre la forma de llevar la presión, tenemos que aprender a vivir en esos momentos, pero lo que está claro es que la valoración es positiva, nos quedamos con lo bueno y vamos a por el play off», aseguraba.

El duelo ante Peñíscola es el nuevo escollo en el camino pero los objetivos son a largo plazo. «Ahora mismo de lo construido tenemos que seguir hacia adelante, sumar prestaciones y llegar al objetivo que empieza dentro de ocho semanas en el mejor estado posible», afirmó. Sobre lo que está por venir, comentó que la clave es la preparación más que lo que resta de liga: «Tenemos que ir aprovechando cada contexto y partido para mejorar, ahora mismo quedar más arriba o abajo es lo de menos, tenemos que llegar preparados a los partidos de vida o muerte, solo tenemos eso en la cabeza», dijo.