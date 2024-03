El Real Murcia consigue dar el primer paso para pulverizar su deuda privada

Algo más de tres meses ha tardado el Real Murcia en poder ver la primera luz verde en lo aprobado en su última Junta General de Accionistas Extraordinaria, donde Felipe Moreno logró sacar adelante el Plan de Reestructuración con el que pretende reducir casi a cero la deuda privada de la entidad grana. Y es que, después de varios intentos que no pudo sacar adelante por diversos motivos en la presentación de la documentación requerida, el Juzgado de lo Mercantil ha admitido a trámite para su estudio este último intento fechado el pasado 26 de enero y elevado a escritura pública cuatro días más tarde.

«Cumpliendo a solicitud con los requisitos previstos en el artículo 643 TRLC, conforme ordena el artículo 644 del mismo texto legal, ha lugar admitir a trámite la solicitud. Se decreta la prohibición de iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes del deudor y la paralización de las ejecuciones ya iniciabas hasta que se resuelva sobre la homologación», explica la providencia decretada por la jueza María Dolores de las Heras.

La providencia, fechada el pasado viernes 22 de marzo, cuenta con un plazo de cinco días para alegaciones, y si todo sigue su cauce el Plan de Reestructuración presentado por la entidad murcianista obtendrá su homologación. No obstante, eso no impide que los acreedores que no estén de acuerdo con este procedimiento puedan también impugnarlo. Los acreedores minoritarios que llevaban años dando vidas extras al Real Murcia y que incluso, aceptando acuerdos privados, permitieron que Felipe Moreno pudiese presumir de haber sacado al club del concurso, son los más afectados si este procedimiento cumple con el resto de etapas.

Pero también el capital social se reducirá a cero, anulando a todos los accionistas y eliminando cualquier posibilidad de oposición, un hecho -conocido como Plan Acordeón- que el presidente del consejo de administración del Real Murcia consiguió sacar adelante con el 79,85% de los votos a favor, cifra de la cual el 60% correspondía a sus propias acciones. A pesar de que en un principio todo parecía que se iba a dar como un efecto dominó a la hora de elaborar este Plan de Reestructuración, en el que la deuda privada puede verse reducida a prácticamente cero con las quitas del 95% a los cerca de 11 millones de euros de déficit que cuentan los granas en este aspecto, lo cierto es que el Real Murcia contaba antes con varios intentos tumbados en los juzgados, como ya informó este diario.

Uno de ellos fue tumbado el pasado noviembre de 2023, unas semanas antes de la última Junta General de Accionistas, cuando el Real Murcia recibía un auto en el que María Dolores de las Heras, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, denegaba la prórroga solicitada por los granas para seguir negociando con los acreedores. Y la jueza justificaba esta decisión alegando que los granas no presentaron la documentación requerida para poder obtener ese tiempo extra. En esta ocasión, la entidad murcianista ha presentado toda la documentación en tiempo y forma según la ley, y también ante notario.

Conflicto con García de la Vega

Uno de los conflictos que salpican a este Plan de Reestructuración residen en el paquete de acciones con el que todavía cuenta Mauricio García de la Vega. Hasta la fecha, el empresario cordobés tan solo ha ejercido una de las opciones de compra de ese paquete, por lo que cuenta con el 66%. Mientras que el 33% sigue perteneciendo al empresario mexicano. Porcentaje que no puede ser diluido del capital social por contrato, por lo que el presidente del Real Murcia debería recompensar a De la Vega con sus propias acciones. Por lo que todo parece indicar que Mauricio, además de seguir luchando porque el Supremo le dé la razón y anule las distintas ampliaciones realizadas desde 2018, volverá a los juzgados para reclamar. La diferencia es que en este caso el Real Murcia no tendrá nada que ver en el proceso, en este caso el conflicto sería entre el mexicano y Hause La Fuente, empresa del cordobés.