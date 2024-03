Carlos Alcaraz, en su mejor momento de forma desde que ganó Wimbledon

Dos ‘crisis’ ha vivido Carlos Alcaraz en los últimos años. La primera fue tras ganar el US Open. Una lesión le apartó de las Finales ATP de Turín y también del primer torneo de Gran Slam de 2023, el Abierto de Australia. La segunda fue después de imponerse en la final de Wimbledon en julio del pasado año. Desde ese momento álgido hasta ganar Indian Wells hace una semana y media, el murciano no jugó ninguna final. Pero ahora ha recuperado su mejor versión y sigue dando pasos hacia el ‘Sunshine Double’, el trofeo honorífico que se otorga al ganador de los dos primeros Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells y Miami. El murciano, después de dar otra gran exhibición ante Lorenzo Musetti (6-3 y 6-3), ya está en cuartos de final del primer torneo grande que ganó en su carrera, en 2022, eliminatoria donde se enfrentará hoy al búlgaro Grigor Dimitrov, quien también está atravesando un momento dulce.

«Creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de la pista, estar con mi gente y hacer lo que me gusta. Y lo que me tranquiliza es jugar al golf. En Indian Wells jugué casi todos los días y me ayudó mucho. Me ayuda mucho a sentirme otra vez vivo dentro de la pista», declaró el pupilo de Juan Carlos Ferrero tras ganar al italiano.

Después de esa derrota en cuartos de final en el Abierto de Australia ante Alexander Zverev, frente al que se podría ver las caras por tercera vez esta temporada -la anterior fue en los cuartos de final de Indian Wells- en las semifinales de Miami, caer también en Buenos Aires y lesionarse en Río de Janeiro, el número 2 del mundo ha vuelto a su mejor nivel y acumula una racha de nueve victorias consecutivas. «Siempre he dicho que de cada partido hay que sacar cosas para mejorar. Y después de los cuartos de final en Australia ante Zverev saqué muchas. Posteriormente me vinieron semanas regulares a nivel de tenis, no me encontraba bien en la pista y no encontraba mi juego, y eso hacía que disfrutase menos», expresó, para añadir que «Indian Wells fue un puto de inflexión para mí. Ahora estoy tranquilo, queriendo mejorar y sumar horas dentro de la pista. Es lo que ha sido para mí importante», declaró el murciano, que después del triunfo frente al italiano estuvo en un partido de la NBA entre Miami Heat y Golden State Warriors donde pudo saludar a Stephen Curry, una de las estrellas del baloncesto mundial.

Alcaraz se mostró muy satisfecho con el rendimiento que ofreció ante Lorenzo Musetti, al que derrotó en dos sets por sendos 6-3: «Hice un partido muy completo y resolví bien todos los problemas que se me presentaron. Fui sólido en los intercambios de bolas y es algo que me ha dado mucha satisfacción», valoró el jugador de El Palmar, quien ahora se tendrá que enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov, quien está cuajando un buen inicio de temporada y ante el que perdió en Shanghai el pasado año: «Tengo que intentar que no domine, porque es algo que le gusta a Dimitrov», dijo sobre ese duelo de hoy.

El búlgaro, que inició 2024 ganando el título en el ATP 250 de Brisbane, que fue semifinalista en Rotterdam y finalista en Marsella. Su balance es de 18 victorias y cuatro derrotas. «Estoy deseando que llegue el partido ante Alcaraz. Él está jugando un tenis excepcional, pero yo también», comentó sobre el duelo de cuartos de final.

Será la cuarta ocasión que se enfrenten el murciano y el búlgaro de 32 años de edad, que llegó a ser número 3 del mundo en 2017. En la actualidad ocupa el puesto 12. La última vez que se vieron las caras en una pista, en los octavos de final del Masters de Shanghai de 2023, Dimitrov logró la victoria. En las tres ocasiones anteriores, el triunfo cayó de lado del murciano en el Masters 1.000 de París de 2022, en Madrid 2023 y en Queen’s también el pasado año.