Pedro Acosta aún tiene cuatro meses para batir el récord de Marc Márquez

Jorge Lorenzo, en la actualidad comentarista de DAZN, lo tenía claro después de acabar el Gran Premio de Portugal, donde el murciano Pedro Acosta se convertía en el tercer piloto más joven de la historia en pisar el podio de MotoGP. «Veo a Pedro ganando en Jerez», decía el mallorquín. Esas palabras las pronunció tras ver que ‘El Tiburón’, en su segunda carrera en la categoría reina, estuvo con los mejores. Acabó tercero en una prueba donde superó a los dos compañeros del equipo oficial de KTM, Brad Binder y Jack Miller, para después dar cuenta de dos campeones del mundo, Marc Márquez y Pecco Bagnania, que acabaron en Portimao por los suelos tras rozarse entre ambos en la recta final de la carrera, cuando estaban tratando de seguir la rueda del mazarronero.

Acosta logró su primer podio en MotoGP con 19 años y 304 días. Aún tiene por delante unos cuatro meses para superar el récord que tiene Marc Márquez desde 2013, cuando se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr un triunfo con 20 años y 63 días. Teniendo en cuenta que los 20 años no los alcanzará Acosta hasta el próximo 25 mayo, jornada en la que se celebrará la carrera al sprint del Gran Premio de Cataluña en Montmeló, aún le queda tiempo al de GasGas Tech3 Racing para batir al catalán.

Acosta tiene hasta el 7 de julio para superar a Márquez, puesto que después del Gran Premio de Alemania en Sachsenrig, el Mundial se tomará unas vacaciones hasta el 4 de agosto en Silverstone. Pero antes tiene hasta siete oportunidades que comenzarán el próximo 14 de abril en Austin: «Ha ido bien en Portugal, pero en Las Américas será otro examen, Jerez… Al final, hasta que lleguemos a Malasia, que será otro circuito donde hayamos hecho test, hay tiempo y creo que el equipo lo está llevando muy bien porque sé que no soy el tío más fácil en un fin de semana de carreras, me irrito fácil, y me están llevando por el buen camino», dijo Acosta tras su podio en Portugal. Tras Austin y Jerez (28 de abril), el Mundial pasará por Francia (12 de mayo), Barcelona (26 de mayo), Mugello (2 de junio), Kazajistán (16 de junio), Assen (30 de junio) y Alemania (7 de julio).

El campeón del mundo más joven del siglo XXI y segundo de la historia por un solo día, se había marcado mitad de temporada como plazo para estar luchando por el ‘Top 5’ de MotoGP. Ha adelantado varios meses ese período de adaptación. Y ahora quiere dar el siguiente paso, ganar un gran premio, también antes de lo previsto. Asegura que no piensa en ello a corto plazo: «En Las Américas tendremos otro signo de interrogación, veremos cómo va el fin de semana. Va a ser un circuito mucho más largo», señaló sobre un trazado donde el año pasado ganó en Moto2, para hacer hincapié en los detalles que le faltan para estar realmente preparado para ello: «Nos falta tener la moto un poco más apoyada en el suelo. También la mentalidad de lo que vengo acostumbrado a hacer estos años, de hacer carreras muy largas, con mucha gasolina y con los neumáticos, por eso creo que tenemos que mejorar las esprint, pero las carreras largas más o menos las tenemos», dijo.

Acosta también tuvo la oportunidad de rodar a rueda y de superar al actual campeón del mundo, Pecco Bagnaia, del que aprendió que «juega muchísimo con el cuerpo, creo que está sentado mucho más atrás en la moto que los demás y siempre está jugando un poco con los pies, ves que retuerce los pies de una manera un poco rara, y yo estaba retorciendo el mío también para ver cómo iba. Es verdad que juega con el cuerpo y gana tracción en los primeros metros de la aceleración y creo que es un poco lo que me falta a mí, porque a lo mejor voy mucho más fuera de la moto que él, y poner ese peso atrás me cuesta un poco, pero esta carrera sirvió mucho para eso», explicó.

Y quien se sumó a los elogios de Jorge Lorenzo fue Marc Márquez, quien siempre ha tenido claro que el murciano no es un talento fugaz: «Tiene ese punto de inconsciencia que tiene un rookie, y esas son cosas que tiene que saber aprovechar ahora, si le salen bien, como me pasó a mí en 2013, pues hará podios como ha hecho aquí, ganará carreras y, ya lo dije antes de empezar en Catar, antes de la primera carrera, será un nombre de futuro y de presente», terminó diciendo.