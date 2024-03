Virtud y castigo para el UCAM

«Hemos dado una lección cuando íbamos veinte abajo»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, alabó la reacción de su equipo aunque su remontada de casi veinte puntos tras irse 18 abajo al descanso no supusiera finalmente la victoria de su equipo en la cancha del Valencia Basket en un encuentro que dijo que decidieron dos decisiones arbitrales (83-82).

«La intensidad del tercer cuarto ha sido brutal, la intensidad que ha puesto el UCAM ha ido impresionante, hemos dado una lección perdiendo de veinte y nos hemos puesto siete arriba», recordó en la rueda de prensa Alonso que apuntó a dos acciones finales del Valencia, a un par de triples de Justin Anderson y a dos decisiones arbitrales en contra las claves del apretado resultado.

«El partido se decide por una pérdida nuestra y por la antideportiva que nos han pitado. Me gustaría verla pero si la han revisado no hay nada que decir», apuntó. No obstante, el técnico dijo que Jones salió del campo. «Pero no sé si antes o después», apuntó. «Me gustaría quitar la regla del golpe al tablero, en lo seis años que he estado en Murcia siempre que lo hemos tocado nos han pitado canasta y aquí no, pero eso no quieta el esfuerzo de los dos equipos. Pero vibrar ha vibrado hasta el soporte», aseguró el técnico.