El UCAM Murcia jugará el miércoles 3 a las 18:30 el primer partido ante el Riesen

El UCAM Murcia CB ya conoce los horarios de los partidos del paly off de cuartos de final de la Basketball Champions League ante el Riesen alemán. Y el club murciano ha salido perjudicado en el primer encuentro, que disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia, puesto que el horario fijado por la FIBA ha sido el miércoles día 3, jornada después del Bando de la Huerta, a las seis y media de la tarde. Sin embargo, los otros dos equipos españoles que siguen con vida en la competición, han tenido más suerte, puesto que el Unicaja Málaga recibirá ese mismo día al Promitheas Patras a las nueve de la noche, y el Lenovo Tenerife jugará contra el Tofas Bursa a las ocho en las Canarias.

Desde el UCAM Murcia ya se están pensando en iniciativas para intentar conseguir el mayor apoyo de sus seguidores en una jornada entre semana y a una hora donde muchos no podrán acudir al encuentro por sus obligaciones laborales. Como estaba previsto, el club no hará pagar a sus abonados, aunque en el carné de la temporada se establece que no está dentro del mismo.

Los horarios de los partidos de cuartos de final de la Basketball Champions League / FIBA

El segundo encuentro de la serie ante el MHP Riesen, que se disputará en Alemina, se ha fijado para el martes 9 de abril a las ocho de la tarde, mientras que el tercero, en caso de ser necesario, se disputará el martes 16 en Murcia a las ocho y media de la tarde.

Posible cambio de horario en Liga Endesa

Además, si el UCAM Murcia CB se clasifica para la Final Four, que se disputará del 26 al 28 de abril en Belgrado, ya conoce que el partido previsto en el Palacio de los Deportes el domingo 28 frente al Casademont Zaragoza se trasladará al miércoles 1 de mayo, festivo, a las seis de la tarde.