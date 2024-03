Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia protagonizarán mañana viernes el plato fuerte de los cuartos de final de la Copa de España. Dos de los favoritos al título se han visto condenados a enfrentarse en la primera eliminatoria. Solo quedará uno con vida y ambos tendrán que luchar contra maldiciones.

Los cartageneros, ganadores de la Supercopa, juegan en casa. Pero el factor cancha no es históricamente un buen compañero de viaje en este torneo. Desde la primera edición, que se celebró en la temporada 89-90, solo en dos ocasiones el anfitrión ha sido campeón: ElPozo en 1997 y el Valencia Vijusa en 2002. Por primera vez en su historia, el equipo portuario jugará como local la Copa de España, un honor que viene acompañado de una carga adicional de presión y expectativas por parte de la afición local. «Cuando llegan estas fechas importantes hay nervios en la preparación, es lo normal, porque es un campeonato importante y más siendo aquí, en nuestro Palacio. Esperemos que sea una Copa muy bonita y que salga todo bien», expresó Duda, entrenador del Jimbee, quien añadió sobre el rival que «está en una racha espectacular, con mucha hambre de título y sumado a ese pique especial por ser Murcia-Cartagena. Además, por lo que viene pasando esta temporada, lógicamente hay ese ánimo de revancha». Duda también resaltó la enorme igualdad que hay entre los participantes: «A un partido hay mucho equilibrio, todos pueden ganar a todos. Suele pasar en cualquier Copa, pero especialmente en esta, hay más equilibrio».

Jimbee y ElPozo no creen en maldiciones / salva castiñeyras/dioni garcía

El capitán cartagenerista, Miguel Ángel Mellado, reconoció la presión que tienen por ser anfitriones, pero personalmente para a él son partidos que le gusta jugar. «Es bonito ver que los compañeros se lo toman de otra manera, que tienen esas ganas y esa ambición de ganar», mientras que el meta cartagenero Chispi señaló que «da igual cómo se dé el partido ante ElPozo, lo importante es que el sábado estemos otra vez aquí jugando, y entonces, que dé igual el cómo, pero que el domingo tengamos otra vez la oportunidad de luchar por otro título. No importa si es en penaltis, si es en tiempo reglamentario, como sea, tiene que darse, y pondremos todo de nuestra parte para que así sea», comentó.

Para el también jugador del Jimbee Pablo Ramírez la clave estará «en la unión, llegar todos a un acuerdo y remar todos juntos. Hemos aprendido tanto individualmente como colectivamente de esa última Copa de España y creo que la clave es no bajar los brazos en ninguno de los 40 minutos», recalcó.

El conjunto murciano, que eliminó al cartagenero el pasado año en cuartos en Granada, luchará contra otra maldición, puesto que no gana el torneo desde 2010 en Santiago de Compostela y ha perdido desde entonces hasta siete finales. «Estamos muy ilusionados para hacer un gran partido contra el Jimbee, frente al que ojalá aparezca el trabajo que hemos hecho y consigamos la victoria», explicó ayer el cierre Marlon, quien no ocultó que «será un partido muy complicado ante un rival muy conocido para nosotros frente al que no tenemos buenos recuerdos de los últimos partidos. Pero la Copa es algo diferente y creo que nos hemos preparado mucho», recalcó.

Mientras, el ala Gadeia admitió que «estamos preparados para un partido que va a ser muy duro y difícil», añadiendo que la motivación es alta porque «es el torneo más bonito para los jugadores y para las aficiones, porque vienen de todos lados. Todos los años esperamos hacer una gran competición y ojalá en esta ocasión salgamos victoriosos».