Paso adelante de la zaga albinegra

Al igual que una casa no se empieza a construir por el tejado, sino por los cimientos, el Fútbol Club Cartagena ha construido su resurrección desde la defensa. Intentó durante mucho tiempo el cuadro albinegro darle la vuelta a una situación que era cada vez más compleja, pero fue imposible sin echar el cierre antes a su portería. Desde el parón navideño, donde todo empezó a cambiar, el conjunto portuario es mucho más sólido y logra puntos donde antes los perdía. Si mantiene el gran nivel actual, la zaga puede terminar siendo diferencial para conseguir el objetivo de la salvación.

Durante el momento más crítico del Fútbol Club Cartagena, justo en el ecuador de la temporada, los albinegros se mantenían en última posición a ocho puntos de la permanencia y eran el equipo más goleado de LaLiga Hypermotion. A penas había motivos para creer en el milagro más allá de las victorias frente a Sporting de Gijón y Elche, olvidadas por las dos derrotas consecutivas con marcadores devastadores (3-0 y 0-3) frente a Burgos y SD Huesca. El equipo no respondía, el ataque no daba con la tecla y la defensa no ofrecía ninguna garantía.

Algo hizo ‘click’ en la mentalidad de los albinegros durante el parón. Las positivas sensaciones que dejó el choque contra el Valencia en Copa sirvieron para devolver la motivación a un equipo desmotivado. Desde entonces, los del estadio Cartagonova han recibido ocho goles en diez partidos con un único borrón en Burgos con otro 3 a 0.

Nadie más ha sido capaz de hacerle dos goles al conjunto cartagenero. Ni Villarreal B (1), ni Racing (0), ni Amorebieta (0), ni Albacete (1), ni Mirandés (0), ni Real Zaragoza (0), ni Elche (1), ni Racing de Ferrol (1), ni Eldense (0). Cuatro porterías a cero desde el comienzo de la segunda vuelta, el doble que las conseguidas en toda la primera mitad del campeonato.

Este buen rendimiento puede atribuirse, aunque con ayuda del mayor equilibrio en el centro del campo, a los centrales del Cartagena: Pedro Alcalá ha sido capitán y baluarte defensivo al mismo tiempo, arrastrando a su pareja en el centro. Primero Gonzalo Verdú y después Kiko Olivas se han sumado al mazarronero para aumentar el nivel defensivo.

El capitán, que es el segundo jugador con más minutos de la plantilla, no pudo estar frente al Eldense, pero regresó Verdú para suplirlo a las mil maravillas junto a un Kiko Olivas de vuelta a su mejor nivel. Por desgracia, el malagueño se marchó con molestias del partido y habrá que esperar para determinar su disponibilidad, aunque el centro de la zaga parece bien cubierto con el paso adelante de sus defensores.

A cinco puntos del descenso y a la espera esta noche del Andorra

El FC Cartagena cerró el fin de semana con cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso de la Segunda División, aunque tendrá esta noche un ojo puesto en el duelo que enfrentará al Andorra y el Amorebieta (20.30 horas, LaLiga TV). Y es que una victoria del conjunto andorrano le puede permitir escapar del fondo de la clasificación y dejar al Albacete, con 31 puntos, dentro. En ese caso, el colchón del FC Cartagena sería de un punto menor y cerraría oficialmente esta jornada 31 con una renta de cuatro puntos.