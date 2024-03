El noveno Alcaraz-Zverev llega en cuartos de final de Indian Wells

El noveno enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se producirá en los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, un encuentro fijado para este jueves en horario por determinar y que llega con un bagaje de 3-5 a favor del alemán, que además se impuso al murciano las dos últimas veces que se vieron las caras.

El joven tenista de El Palmar, que a sus 20 años es el número 2 del mundo, se plantó en la quinta ronda del torneo estadounidense, considerado el quinto Grand Slam, después de vencer por un doble 6-3 al húngaro Fabian Marozsan mientras que el de Hamburgo, de 26 y que ocupa el sexto puesto en el ranking, lo hizo superando con remontada incluida al australiano Alex de Miñaur (5-7, 6-2 y 6-3).

En juego estará el pase a las semifinales, donde el ganador de este duelo se podría enfrentar al italiano Jannik Sinner, quien por su parte se medirá al checo Jiri Lehecka, y Alcaraz tratará de revertir la tendencia en un cara a cara que le es desfavorable.

En este año 2024 el de El Palmar y el de Hamburgo ya se midieron el pasado mes de enero en los cuartos de final del Abierto de Australia con victoria del germano por 1-6, 3-6, 7-6 (2) y 4-6 y el anterior partido entre ambos se produjo en la Copa de Maestros celebrada a mediados de noviembre en la ciudad italiana de Turín. Allí también se impuso Zverev por 7- 6 (3), 3-6 y 4-6 en lo que fue el debut del pupilo de Juan Carlos Ferrero en unas Nitto ATP Finals.

‘Sascha’ se llevó los dos primeros choques con Carlos en la serie de enfrentamientos más repetida del circuito para el actual número 2 de la clasificación internacional.

Esta rivalidad arrancó en la primera ronda del ATP 500 de Acapulco en 2021 cuando Zverev se impuso a un Alcaraz que entonces apenas tenía 17 años por 3-6 y 1-6. También ese año se midieron en las semifinales del ATP 500 de Viena y el teutón siguió mostrándose superior con un doble 3-6.

La competencia entre dos de los mejores jugadores siguió con dos partidos en mayo de 2022. En el primero de ellos había un título en juego y se lo llevó Alcaraz en el Masters 1.000 de Madrid con tremenda autoridad por 6-3 y 6-1.

El 1-3 en este particular duelo con Carlos lo puso Zverev a su favor en los octavos de final de Roland Garros de 2022 (4-6, 4-6, 6-4 y 6-7 (7)) y el murciano se tomó la revancha con dos triunfos seguidos: en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de 2023, torneo que acabó conquistando y en cuya antepenúltima ronda se impuso de forma bastante contundente por 6-3, 6-2 y 6-4; y en los octavos de final del Mutua Madrid Open también de 2023 con un contundente marcador de 6-1 y 6-2.

Esta es la tercera vez seguida en la que Alcaraz llega a los cuartos de Indian Wells, un torneo en el que se siente muy a gusto en todos los sentidos. «Las condiciones aquí le van muy bien a mi juego. Me siento muy cómodo en esta pista y en este torneo. No solo en la pista, también fuera. Creo que es muy importante para los jugadores que se sientan relajados, calmados y bien fuera de la pista. Poder apagar la mente un poco, no pensar en tenis el cien por cien del tiempo», ha comentado.