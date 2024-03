El Cartagena, ante el fortín de Elda

Tras la gran victoria frente al Racing de Ferrol, el FC Cartagena quiere seguir en buena dinámica y continuar alejándose del descenso. Para ello tiene un nuevo reto ante el Eldense en el Pepico Amat, territorio desconocido para el club cartagenero, pues será la primera vez que lo visite. Allí, los azulgranas se han hecho fuertes tal y como reconoció su entrenador, Fernando Estévez. «Es un feudo que se está convirtiendo cada vez más fuerte». En sus dos últimas confrontaciones, los de Elda vencieron al Racing de Ferrol y Villarreal B por dos goles a cero.

El Eldense fue, precisamente, el primer rival del Cartagena en esta temporada y con el que se inició un fatal comienzo de campaña. El gol de Juanto Ortuño, hermano del delantero albinegro Alfredo Ortuño, fue el único del encuentro que supuso la primera derrota cartagenera este curso. Aunque ambos equipos tuvieron inicios muy distantes, la recuperación de los portuarios ha estrechado diferencias en la tabla para enfrentar este próximo sábado a décimo séptimo y duodécimo clasificado a sólo siete puntos de distancia.

Los de Elda, no obstante, han hecho del Pepico Amat su fortín en los últimos meses. Las sensaciones en el estadio azulgrana vuelven a ser la de un equipo sólido, que no le pierde la cara al partido en ningún momento y que no cede desde el pasado 2 de diciembre en la derrota ante el Tenerife (0-3). Desde entonces, tres empates y tres victorias, como la lograda ante el Espanyol (3-2) a finales de enero, que quedará guardada en la historia del club por la entidad del rival.

El curso pasado el estadio fue clave en la consecución del ascenso a Segunda, donde no perdieron durante toda la campaña con un total de doce victorias y siete empates en la temporada regular. Un auténtico fortín el que construyó Estévez alrededor de su estadio, con partidos históricos como la victoria al Celta B o el agónico empate ante el Real Madrid Castilla en la final del play-off para darles el pase a la división de plata del fútbol español.

Este curso, el apoyo de la afición es mayor por número, con una media de 4.292 espectadores por partido. Una cifra que, aunque no sea la más alta de la categoría, se hacen de notar y aprietan en cada partido que se disputa en territorio eldense, logrando un ambiente como los de antaño en la ciudad zapatera.

Será la primera vez que el CD Eldense y el FC Cartagena se midan en la ciudad del Medio Vinalopó, dada la fundación del club de la ciudad departamental en 1995, independiente del Cartagena FC y Cartagena CF con los que el Deportivo se midió en diversas ocasiones, sobre todo durante la década de los 80.

Una rivalidad que ha regresado esta temporada en Segunda División, que ya ha tenido su primer asalto y que espera al segundo en Elda con gran presencia de aficionados cartageneros. Ya se han completado dos autobuses y se espera que se agoten las 600 entradas que el Eldense ha cedido para el encuentro.

El desplazamiento es uno de los más cercanos de la categoría y la buena racha del equipo ha motivado a muchos aficionados a unirse al plan de viaje. Los peñistas y abonados pudieron adquirir las entradas y su asiento en el autobús con preferencia. Los peñistas, a un precio de 35 euros que aumentaba hasta los 37 para los abonados. El pasado martes, la venta se amplió para el público general con un precio de 40 euros, siendo en los tres casos en coste de la entrada el mismo, de 20 euros. Según la última actualización de la Federación de Peñas del FC Cartagena, sólo restan 80 entradas y 12 plazas de autobús a la venta.

Luis Muñoz: «Las victorias no llegan de casualidad»

El jugador del FC Cartagena, Luis Muñoz, atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento matutino de ayer para expresar el sentir del grupo y el suyo propio de cara al encuentro del fin de semana. «El Eldense es un equipo muy duro y nosotros necesitamos rascar puntos de todos lados. Iremos con esa ambición y seguramente vengan muchos aficionados y esperemos que todo salga bien», comentó.

También valoró Luis la recuperación del equipo venciendo al Racing de Ferrol después de dos derrotas seguidas. «Fueron dos partidos difíciles contra dos equipos que están muy bien. Queríamos cambiar esa dinámica, volver a ganar, y para ello llevamos todo este tiempo trabajando», explicó. «Las victorias no llegan ni de casualidad ni de suerte. La suerte se busca también con el entrenamiento invisible en casa, en el gimnasio o en la sala de vídeo», añadió.

Muñoz ha regresado con el grupo después de una larga lesión que le tuvo apartado del césped para volver a su mejor nivel con gol incluido. El malagueño señala el buen momento de sus compañeros como ayuda en su vuelta al once. «Necesitaba coger ritmo y minutos y con el equipo en dinámica positiva es más fácil entrar y participar», expresó. «No me quedo con el gol, sino con los resultados del equipo que son cosa de todos», matizó.

Por último, el centrocampista analizó su polivalencia sobre el césped después de comenzar el curso con Víctor en la defensa, pasar por el pivote defensivo y terminar en banda como llegador. «Siempre he jugado en la posición que tengo ahora, llegando al área, pero esto es un equipo y necesitamos de todos los jugadores en cualquier momento y en cualquier posición. El mister sabe que me tiene disponible para jugar de lo que haga falta», concluyó Luis Muñoz tras el entrenamiento del miércoles en la ciudad deportiva José María Ferrer.