FC Cartagena: remontada para recuperar la fe

Julián Calero: «Era un punto de inflexión y hemos dado un golpe sobre la mesa»

Tras los tres puntos importantísimos conseguidos ante el Racing de Ferrol, el Cartagena vuelve a la senda de la victoria para seguir distanciándose del descenso. Su entrenador, Julián Calero, destacó en la rueda de prensa posterior al duelo la capacidad de los suyos para sobreponerse y acabar remontando al conjunto gallego: «Ha habido diferentes fases del juego en las que hemos estado mejor, y viceversa. Me quedo con volver a ganar, remontar un partido, que estando abajo es dificilísimo y no caer en el nerviosismo y la ansiedad. En la segunda parte y los últimos minutos hemos tenido muchas ocasiones para sentenciar. Me voy satisfecho porque aquí en casa es donde tenemos que sacar esto adelante y conseguir la salvación».

Una permanencia que el técnico madrileño confía en poder conseguir de la mano de una afición cartagenerista que coreó su nombre: «La comunión con la grada del Cartagonova está siendo clave. Agradezco el cariño de la afición, espero no defraudarles. Que nuestra gente nos siga ayudando porque sin ellos no vamos a poder conseguirlo».

«El partido lo hemos empezado bien, con deiz minutos buenos, pero ha llegado la jugada del gol en la que no hemos estado acertados y ellos sí. Entre el tanto encajado y el minuto 25 hemos estado a su merced, nos hemos desajustado. Luego hemos demostrado muchas ganas de llevarnos el partido. Hoy para mi era un punto de inflexión, porque veníamos de dos derrotas y era fácil que el pesimismo se instalase, pero hemos conseguido dar un golpe encima de la mesa», afirmó un Julián Calero que además resaltó la personalidad del equipo para «ser valientes en los últimos minutos, apretando arriba y generando ocasiones de gol».

Calero también destacó la actitud e implicación de todos sus jugadores, tanto los que juegan como los que no, «eso me hace sentir que lo vamos a conseguir».