El Hozono Jairis da la campanada y derrota al todopoderoso Valencia

Dicen que las gestas más bonitas son las que tienen una dificultad supina, esas en las que ves que lo tienes casi todo perdido. La épica deportiva suele premiar a los que creen en sus posibilidades, aunque éstas puedan quedar lejos. Sin embargo, el Jairis creyó incluso en momentos donde llegó a perder por once. La victoria se viste de epopeya cuando delante tienes a un gigante como es Valencia Basket, las de Alcantarilla le pudieron dar la vuelta al marcador a falta de 1:47, lo suficiente para remontar y ganar al líder de la liga y mantener sus opciones de play-off.

Tenían ansias anotadoras tanto las jugadoras locales como visitantes. Las defensas apenas se emplearon y los puntos comenzaron a caer progresivamente para alegría de los aficionados que poblaron el pabellón Fausto Vicent. Sin embargo, una jugada en la que los árbitros dieron válido un triple de Hempe con falta del Hozono Global Jairis rompió la paridad en los guarismos con un parcial de 0-6 (12-16) que dio la primera ventaja a las chicas de naranja. Reaccionaron las locales con un triple de Lou López. Todo quedó en un pequeño espejismo porque las de Rubén Burgos volvieron a castigar con dos contragolpes culminados con anotación dos pérdidas de las de Alcantarilla, lo que provocó una primera ruptura del marcador con el que finalizó el primer cuarto (17-24).

En el segundo cuarto, las valencianas no quisieron sorpresas y apretaron desde el primer momento. Volvieron a poner otro parcial de 0-6 (17-28) para lograr una primera máxima diferencia de 11 puntos de ventaja. No se rindieron las de Montañana, que jugaron mucho desde el perímetro para evitar el poderío físico dentro de la zona de las jugadoras grandes del Valencia Basket. Los aciertos de Lou López o Marina Bettencourt permitieron que las taronjas no cogieran la directa y reventaran el choque en el segundo cuarto. Con mucho pico y pala, el Jairis apretó en defensa evitando los tiros cómodos y abiertos de las interiores visitantes. A ello ayudó el acierto anotador de Nelson, López o Ayuso, que lograron empatar el partido en los últimos instantes del segundo cuarto. Sin embargo, una genialidad de Queralt Casas a aro pasado rompió esa igualdad en favor de los intereses del Valencia Basket (38-40).

Jairis no dio su brazo a torcer en ningún momento. Queralt Casas era la peor pesadilla de las locales en ataque, pero su aportación ofensiva no era seguida por sus compañeras. Por el contrario, Jairis actuó de forma coral, y ya fueran las penetraciones de Ayuso, el juego interior de Nelson o los triples de Lou López o Koning, las locales siempre tuvieron en las cercanías al Valencia Basket. De hecho, fueron varias las fases en las que el Jairis estuvo a una canasta de empatar al choque.

El último cuarto era un partido nuevo a diez minutos. Jairis subió un punto más la intensidad defensiva, y aunque el Valencia mantenía pequeñas rentas a su favor, éstas no eran superiores a los seis puntos (60-66). Las de Montañana mostraron su mejores armas, cabeza, serenidad y acierto en ataque y defensa. Las visitantes tuvieron opciones desde el tiro libre pero la mano le tembló en los momentos decisivos. Por su parte el Jairis le dio la vuelta desde la personal con Ayuso, Horvat y Lou López en una penetración en la que la ganó la cartera a Fingall. Tuvo bola para ganar Valencia, pero Bishop tuvo las manos más rápidas que Iagupova y, como frente a Girona, ese robo fue crucial. Ayuso recibió una falta, anotó el primero y tiró a fallar el segundo para firmar una de las victorias más épicas del Jairis en Liga Endesa.