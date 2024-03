El ganador del Challenger de Murcia de 2023, primera rival de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Matteo Arnaldi, un joven italiano que el año pasado ganó el Challenger Costa Cálida del Murcia Club de Tenis, es una gran apasionado de las motos. No en balde, es fan de una leyenda del motociclismo como es Valentino Rossi. El tenista de Sanremo, que tiene 23 años de edad, será el primer rival del murciano Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde defiende el título.

Carlos Alcaraz, durante un partido. / AAPIMAGE / DPA

Solo un precedente que ganó Alcaraz

Alcaraz y Arnaldi ya se enfrentaron el pasado año en los octavos de final del US Open. El jugador de El Palmar se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4. Este año presenta un balance de seis victorias y las mismas derrotas. Llegó hasta cuartos de final en el ATP 250 de Brisbane y se quedó en segunda ronda en Adelaida. Después, en el Australia Open, cayó en segunda frente a Alex de Minaur, la misma eliminatoria donde fue eliminado en el ATP 250 de Delray Beach, donde inició su gira estadounidense. En Los Cabos cayó en primera ante el australiano Max Purcell, mientra que en Acaculpo, después de ser capaz de derrotar a Taylor Fritz, cayó frente a Ben Shelton.

Derrotó a Ruud en Madrid

Arnaldi, hijo de un nadador italiano que marcó época, se dio a conocer para el gran público el años pasado. Después de triunfar en Murcia y de meterse en el 'top 100', superó en segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid a Casper Ruud. Sin embargo, en dieciseisavos de final no pudo con el mallorquín Jaume Munar.

En primer ronda de Indian Wells, Arnaldi, quien en la actualidad ocupa el puesto 40 de la clasificación mundial, derrotó al joven francés de 19 años Luca Van Assche por un doble 7-6 en un partido duro que se resolvió en el tie break de los dos sets.

"Estoy aquí para intentar defender el título"

Pese a su irregular inicio de temporada, Carlos Alcaraz se mostró ambicioso al decir que "vengo aquí para defender el título. Es difícil porque están los mejores tenistas del mundo, algunos de ellos están jugando un gran tenis este año. Sé que va a ser muy difícil, pero estoy aquí para intentar defender el título", subrayó Alcaraz en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web de la ATP.

El murciano aseguró que se ha sentido "bien en el entrenamiento". "Probablemente, algunas personas estén pensando en mi tobillo, veamos si voy a estar al cien por cien o no, pero me siento mejor. Así que veamos cómo va el torneo, no estoy pensando en nada más que tratar de defender el título aquí", reiteró.

Sobre su actitud en la cancha, el de El Palmar indicó que "la mayor parte del tiempo" está centrado en sí mismo y en su equipo. "Trato de sonreír todo el tiempo, haciendo bromas fuera de la cancha. Eso me hace ser yo mismo", confesó Alcaraz que aseguró que le encanta "jugar" este torneo.