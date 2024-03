El Real Murcia pagará en Linares el peaje de las cartulinas ante el Recreativo

Ya avisaba Pablo Alfaro hace apenas unos días que uno de los condicionantes a la hora de realizar los onces iniciales del Real Murcia en este tramo final del calendario de Primera Federación serán las sanciones por acumulación de cartulinas. Y el entrenador grana se enfrentará este mismo fin de semana a esta problemática al no poder contar ni con el lateral José Ruiz ni el centrocampista Pablo Larrea, al ser castigados ambos con un encuentro al cumplir ciclo de amonestaciones tras la victoria ante el Recreativo de Huelva. Tampoco podrá contar con el extremo Dani Vega, expulsado ante el cuadro onubense por perder tiempo antes de retirarse sustituido, y el propio Alfaro tampoco podrá dirigir al equipo desde la zona técnica de Linarejos.

En las próximas horas conocerá el entrenador del Real Murcia los partidos exactos que estará apartado del banquillo al mostrarle el colegiado la cartulina roja en el minuto 75 por «protestar una de mis decisiones saliendo desde el banquillo, voz en grito, dando saltos y con los brazos en alto. Habiendo sido advertido previamente». Por lo que es seguro que, como mínimo se perderá el choque de Linarejos del domingo (16.00 horas, FEF.TV).

Enol Coto y Loren Burón son las opciones que maneja el entrenador para cubrir esas dos posiciones

El accidentado tramo final del encuentro ante el Recreativo de Huelva en Nueva Condomina, donde el Real Murcia logró conservar su ventaja de un gol para volver a ganar después de dos semanas y situarse a seis puntos del quinto puesto, acabó con José Ruiz amonestado. Por lo que el lateral derecho deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. Se trata del segundo ciclo de amonestaciones del defensa en lo que va de temporada, y ante estas situación es el lateral Enol Coto el que tiene todas las papeletas de partir de inicio ante el Linares el domingo. Aunque Alfaro puede manejar otras opciones, como que el central Alberto González pueda desempeñar ese rol como ya ha hecho en otro tramo de la temporada.

En la misma situación se encuentra un Pablo Larrea que en esta segunda vuelta no encuentra la continuidad entre lesiones y sanciones. El centrocampista, que fue expulsado a finales de enero en el duelo ante el Córdoba, reapareció en casa al salir desde el banquillo el pasado domingo. Sin embargo, al contar con cuatro amarillas en su casillero personal, y ver la quinta por protestar en el tramo final del encuentro, no podrá estar a las órdenes tampoco esta jornada para Pablo Alfaro a la hora de armar un centro del campo en el que en las últimas semanas tampoco ha podido contar con Tomás Pina, pero en este caso por lesión.

A todos estos contratiempos se une también la baja de Dani Vega. El extremo fue una de las claves del triunfo el pasado domingo con sus intervenciones desde la banda izquierda, pero sobre todo con el brillante centro ejecutado en la primera mitad para que Loren Burón hiciera el 1-0 con el que el Real Murcia logró la victoria. Sin embargo, no podrá tener continuidad el futbolista extremeño esta jornada al ser expulsado por doble cartulina amarilla, la segunda justo antes de abandonar el terreno de juego cuando iba a ser sustituido. Así pues, Pablo Alfaro, que no podrá dirigir al equipo desde la zona técnica, deberá realizar de manera obligada dos variantes respecto al once de la pasad jornada, al tener que recomponer su esquema desde el lateral diestro y el extremo zurdo, donde podría desempeñar ese rol Loren Burón.