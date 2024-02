Mariano García: "Muchos me van a mirar y solo al verme van a temblar"

Dos años después de proclamarse campeón del mundo de pista cubierta, Mariano García defiende su corona en Glasgow. Tras un año en blanco en el que no compitió en las grandes citas, el murciano vuelve con ánimos renovados, un título de campeón de España de 800 bajo techo y confiado en que muchos en la línea de salida, solo al verle, van a "temblar", según cuenta en una entrevista con EFE.

Mariano García, a sus 26 años, es uno de los estandartes del atletismo español actual. En su palmarés luce una medalla de oro en el Mundial de Belgrado de pista cubierta de 2022, mismo año en que ganó también el oro continental al aire libre en 800, una prueba en la que cada vez hay más competencia y entrar en la lista del seleccionador español se está convirtiendo en todo un reto.

P: ¿Cómo llega a este Mundial de Glasgow?

R: En muy buena forma y con muchísimas ganas y motivación, que es lo más importante para afrontar un gran campeonato.

P: Después de un año en blanco, ¿cómo cree que va a responder?

R: Espero que en vez de ser blanco lo rellene de títulos. Me vinieron las lesiones antes de los campeonatos y no pude competir bien. Además, en vez de parar por no ir al Mundial, quise seguir compitiendo para alargar la temporada. Hice tres carreras en 1:45 y no lo hice mejor porque me faltaba la motivación de un gran campeonato, pero eso me hizo coger las sensaciones para este año. Parece que hay que darme un toque de atención para volver con muchas ganas. Ahora lo ocurrido ya no lo pienso porque es cosa del pasado y hay que centrarse en el presente y poco a poco en el futuro.

P: ¿Está de moda el 800 español?

R: Está genial. Tenemos siete u ocho tíos por debajo de 1:46 y eso equivale a que el nivel es muy grande para España y cuando salimos fuera ya piensan: "ahí vienen los españoles y alguno se nos mete por medio". Es una alegría porque el deporte español está creciendo y nos gusta mucho que nuestro país se vea reflejado en lo más alto del podio.

P: ¿Cómo lleva ser uno de los pilares del atletismo español actual?

R: Me gusta que me reconozcan y me sorprende por ser una persona de un pueblo pequeño de Murcia. Me alegra porque mi pueblo me acompaña conmigo y gracias a mi están conociendo al pueblo. Me encanta que siempre que se hable de mi se hable de Cuevas de Reyllo.

P: ¿Le añade presión haber sido campeón del mundo de pista cubierta en 2022?

R: La presión grande se la dejo para los que presionan. Me alegra tener esa presión porque me van a tener de favorito y muchos me van a mirar y solo al verme van a estar temblando. Saben que sé hacer carreras tácticas y, aunque tengo una marca discreta, sé leer las carreras. Como el año pasado fue en blanco ya me quité la presión y este año que la tengan otros. Yo intento progresar, que es lo que busco, y tener mi sitio.

P: Se ha quedado fuera de Glasgow Adrián Ben tras ser tercero en el Campeonato de España. Dijo que respetaba la decisión pero no la compartía. Usted sabe de lo que habla.

R: Me pasó el año pasado y, en vez que quejarme, asenté cabeza. Le dije al seleccionador que iba a seguir compitiendo. Sabía que no iba a hacer grandes marcas porque no había un gran campeonato pero quería hacer mi marca personal o estar cerca de ella. Lo conseguí, alargué un poco la temporada y cogí fuerzas para este año apasionante.

P: El objetivo después son los Juegos pero también hay Europeo en Roma. ¿Tiene pensado acudir?

R: Estamos viéndolo. Tengo que hablar con Gabi Lorente (entrenador) y veremos qué decidimos. Donde hay que estar al cien por cien son el 29 y 30 de junio en La Nucía, en el Campeonato de España, dónde se juegan las plazas para los Juegos. Espero que no me pase lo del año pasado y no tengan que decidir decisiones técnicas sino conseguirlo por méritos propios. Tengo muchas ganas de ganar ese Campeonato de España.

P: ¿Molesta mucho un Europeo en junio?

R: No, porque te lo puedes tomar como preparación para los Juegos, el gran objetivo, y por eso a mi no me molesta. Puede que no llegue a Roma al cien por cien pero da igual porque el objetivo son los Juegos y por eso al Campeonato de España vamos a llegar todos como misiles.

P: ¿Después de Glasgow qué tiene pensado hacer?

R: Me voy a ir unos días. No quiero decir dónde para que no vayan los medios (ríe). No voy a parar del todo. A la semana siguiente empezaré a hacer algún rodaje y próximamente a Sierra Nevada para estar tres o cuatro semanas si no hay mucha nieve. Quiero meter casi toda la base que necesitamos porque a finales de abril y mayo hay competiciones. Va a ser una cosa muy extraña la preparación para el verano pero es lo que toca y espero llegar bien.

P: Katir, también murciano y compañero suyo, ha sido suspendido dos años por estar ilocalizable en tres controles antidopaje. ¿Ha podido hablar con él?

R: Es compañero y amigo pero no hablamos por teléfono ni mensajes todo el rato. Cuando saltó la noticia me enteré porque me la mandaron otras personas pero dije: 'dejarme que ahora estoy centrado en lo mio'. Estaba pensando en esas fechas en Lievin y no quería distracciones. Soy a veces anti redes y cuando me pasan cosas quiero estar tranquilo.

P: ¿Un deseo para 2024?

R: Que las lesiones me respeten. El trabajo lo pongo yo.