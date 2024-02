Carrera de la Mujer: del gimnasio al asfalto

La Carrera de la Mujer se ha convertido en sus nueve años de historia en un punto de encuentro para familias, amigas, compañeras de trabajo y también de gimnasio. Y en este último caso está el Centro Deportivo Baeza Strength, con solo dos años de vida, que ha reunido a unas treinta usuarias que este domingo 3 de marzo vivirán su primera actividad alejadas de las instalaciones que se encuentran en Alcantarilla, frente a Hero.

La idea partió de Juan Diego Sánchez, monitor de pilates, quemagrasas, body pump y spinning. «Como profesional, este tipo de convivencias y actividades me gustan porque de alguna manera le damos visibilización a los factores efectivos que tienen este tipo de actividades, como obtención de vitamina D, ya que la exposición al sol al hacer ejercicio al aire libre contribuye a la síntesis de vitamina D en nuestro organismo. También aumenta la motivación y creatividad, fortalece el sistema inmunitario, genera más endorfinas y menos estrés. En definitiva, propicia el descanso mental y es un estímulo cerebral», explica Sánchez, quien también apunta que «estos factores nos ayudan a nivel mental y psicológico, que es una de las grandes lacras que no se ven y a las que muchas veces no damos importancia. El deporte es la medicina perfecta para recuperar tu estado emocional y mental. Sabemos de la intensidad a la que vivimos la vida actualmente, pero muchas veces no le damos importancia y cargamos la mochila de piedras que nunca logramos deshacernos de ellas. Por eso creamos este tipo de aventuras para hacer que nuestra mente esté sana y fuerte», puntualiza.

Para este grupo de treinta usuarias de todas las edades del Centro Deportivo Baeza Strength será la primera actividad fue del entorno habitual donde practican deporte. «Cuando vi el anuncio de la Carrera de la Mujer las cité pensando que no iban a colaborar, pero fue todo lo contrario. Para ellas va a ser una convivencia deportiva que espero que sea la primera de muchas», termina diciendo Juan Diego Sánchez.

Dorsales agotados un año más para una cita histórica

La Carrera de la Mujer ha vuelto a agotar los cinco mil dorsales. El portal de inscripciones tuvo que cerrar la adquisición de los mismos en la madrugada del martes. Una vez más, y ya van nueve años, la cita lúdico deportiva será histórica y el único acontecimiento deportivo capaz de reunir a cinco mil mujeres en la Región. La próxima cita para todas las participantes será en la recogida de los dorsales y la bolsa de la corredora a partir de mañana jueves en la tercera planta de El Corte Inglés. El primer día el horario será solo por la tarde, desde las 17:00 hasta las 21:30 horas. Ya el viernes y el sábado se amplía el mismo con el fin de dar todas las facilidades. En ambas jornadas comenzará la entrega a las 10:30 y concluirá a las 21:30 de forma ininterrumpida. A través de un código QR que se podrá escanear con el móvil, introduciendo el número del DNI, se podrá conocer el dorsal asignado.