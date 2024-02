El UCAM Murcia convierte una Copa exprés en un flechazo con Málaga

La tercera participación del UCAM Murcia CB en una Copa del Rey ha sido hasta ahora la más corta de su historia, pero la que sin duda más huella ha dejado. No le ha hecho falta en esta ocasión alcanzar las semifinales y llegar con vida al tercer día de competición, como ocurrió en las ediciones de 1996 y 2022, para ganarse el reconocimiento de los miles de aficionados al baloncesto que se dan cita durante este fin de semana en Málaga. El conjunto murciano ha sido capaz de convertir su eliminatoria exprés ante el Real Madrid en un auténtico flechazo con la ciudad andaluza, y todo gracias a todos los factores que rodean al club.

Primero con la actuación ofrecida por la plantilla de Sito Alonso ante el campeón de la Euroliga, al que puso contra las cuerdas durante toda la segunda mitad del encuentro y tan solo la electricidad de Facundo Campazzo en el tramo decisivo electrocutó a un conjunto universitario que ya por su identidad en sobre el parqué conquistó a los más de nueve mil espectadores que se dieron cita en la apertura del torneo. Cerca de un millar de esos aficionados llegaron desde la capital del Segura para dar su aliento y ánimo en una eliminatoria por la que poca gente apostaba por la sorpresa, pero a cuarenta segundos del final todavía estaba todo abierto con el 78-76 en el marcador.

Con el espíritu de Granada y con aún más refuerzos que hace dos años, el autobús del UCAM Murcia llegó al Carpena con el empuje de decenas de aficionados que mostraron desde el inicio su confianza en poder dar la primera campanada ante uno de los máximos favoritos por hacerse el título. El gen competitivo del plantel de Sito Alonso, algo que está conservando durante toda la temporada, enganchó a un pabellón que poco a poco fue conectando aún más con el conjunto universitario, independientemente de los colores que defendían cada uno de ellos.

Y eso no solo se quedó en los cuarenta minutos de partido que duró la participación del UCAM el pasado jueves en la Copa del Rey, también se ha extendido a todas las calles de Málaga, donde no es nada extraño encontrarse con aficionados perfectamente equipados con bufandas y camisetas del conjunto universitario, transmitiendo su orgullo por la actuación ofrecida en el Carpena y la pena de no poder acudir mañana para animar a los suyos de nuevo.

A los aficionados de Unicaja, Barça, Real Madrid, Valencia Basket, Gran Canaria, Lenovo Tenerife y BAXI Manresa, se le unen estos días fieles seguidores del Baskonia, quienes a pesar de que su equipo finalmente no consiguió el billete para la Copa del Rey en esta edición, no han renunciado a estar presentes estos días en Málaga. Y es que se da la circunstancia que en las tres ediciones que ha participado el UCAM Murcia en toda su historia, en ninguna de ellas ha contado con billete el club vitoriano.

No obstante, incluso los aficionados ya están familiarizados con el equipo murciano, quienes no dudan en sacar en cada conversación los nombres de Ibon Navarro o Sito Alonso, los entrenadores que, junto con Fotis Katsikaris, han llevado al UCAM Murcia a pelear por las cotas más altas en esta última década de sus 39 años de historia. Lejos de que las camisetas del equipo murciano desaparecieran ayer viernes por las calles, los aficionados no dudaron en sacar de nuevo a relucir sus colores. El premio fue el reconocimiento por el juego y la competitividad mostrada. Lo que no saben es que en unos meses puede que tengan que enfrentarse a esto, porque este UCAM desde ayer ya está pensando en la posibilidad de regresar a un play off para cerrar otra temporada que ya está siendo histórica.