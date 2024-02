Competido e igualado encuentro el vivido este mediodía en el Carlos Belmonte entre Albacete Balompié y FC Cartagena. Los cartageneros, en plena racha de resultados, se medían a un Albacete dubitativo, pero permitieron adelantarse en el marcador a los locales después de una mala primera mitad. En la segunda, el cuadro cartagenerista subió de nivel con los cambios y fue a por el partido con valentía. Logró el empate por mediación de José Fontán en el 73, pero no encontró el gol de la victoria pese a intentarlo hasta el final. Saca un punto el equipo de Calero para salir momentáneamente del descenso y mantener en tablas también el golaveraje con los manchegos, que se decidirá por el total de goles marcados y encajados a final de temporada.

Los primeros minutos del encuentro fueron un largo tanteo entre dos equipos de nivel similar que no encontraban la forma de hacer daño al contrario. No hubo llegadas a las áreas, aunque el Albacete fue mejor en la presión en campo rival. Le costó al Cartagena quitarse esa presión de encima y sólo lo logró con juego directo y balones a un Alfredo Ortuño que jugó de espaldas para estirar a su equipo, no obstante, el conjunto local fue el primero en amenazar la porteríacontraria.

Buena primera parte del Albacete

A los diez minutos de partido, el Albacete dio un paso adelante con dos jugadas seguidas por ambas bandas. Una de Álvaro Rodríguez y otra de Escriche que pudieron significar el primer gol, pero fue al cuarto de hora cuando se produjo la jugada que marcó el primer tiempo. De nuevo Manu Fuster encontró espacio por el centro, condujo hacia portería y sufrió la falta de Tomás Alarcón, algo torpe en su intento por robar, justo en el balcón del área. El encargado de golpear el libre directo fue el lateral Álvaro Rodríguez, quien encontró un hueco por el palo largo ante una barrera mal colocada: golpeó raso y fuerte por fuera del último defensor para hacer el 1 a 0.

Al Cartagena le costó mucho reponerse y no lo hizo hasta pasados los primeros 25 minutos cuando Jairo recortó desde la derecha hacia dentro cerca del área para servir un centrochut que terminó rebotado y rematado fuera en segunda instancia por Andy. Alcanzó el partido la media hora y el Cartagena se animó, logrando su mejor ocasión del primer acto. Jairo nuevamente encontró una buena pelota en posición de remate y disparó a portería desde el perfil izquierdo. Su tiro tocó en un defensor para ganar altura y superar la estirada de Bernabé, pero Julio Alonso llegó para despejar sobre la línea cuando el balón ya se colaba. En el saque de esquina posterior el portero albaceteño tuvo que sacarle a Ortuño un balón de los pies en boca de gol.

El tramo final de la primera parte no tuvo demasiado fútbol y dejó la lesión de Juanjo Narváez justo antes del descanso, a quien sustituyó Darío Poveda, redebutando con el Cartagena. La segunda mitad fue de total dominio albinegro. Con mucho balón en campo rival y buenas jugadas, el Cartagena buscó el empate, pero dio un notable paso adelante a partir del minuto 70 después del nuevo aire que aportaron los cambios de Julián Calero. Ayllón entró por Ortuño y Arnau Ortiz lo hizo por Gonzalo Verdú.

El tanto del empate

Así llegó el tanto del empate, con un agobiante Cartagena que se echó encima del contrario hasta lograrlo: un córner rechazado provocó un disparo peligroso de Jairo que también fue despejado por la defensa, pero el canario volvió a ganar la pelota para centrar desde lejos a un José Fontán que se encontraba sólo en el corazón del área. El central acompañó la pelota con un precioso gesto de cabeza y la puso lejos del alcance de Bernabé para poner el 1 a 1 en el marcador.

No se conformó en ningún momento el cuadro portuario y fue mucho mejor que el Alba hasta el final. Arnau Ortiz amenazó desde la derecha con velocidad y regate para crear oportunidades de gol, Ayllón se movió por el centro y Andy casi encuentra la victoria de falta directa. También puso el miedo en el cuerpo el Albacete a la afición albinegra desplazada en momentos puntuales como una pérdida de Real en su propia área o un córner que defendió mal Raúl en el 93.

Finalmente el empate se mantuvo hasta el pitido final de Galech Apezteguía y manchegos y cartageneros se repartieron dos puntos. El conjunto albinegro ve cortada su racha y no alcanza su mejor marca histórica, que habría llegado con la cuarta victoria consecutiva por primera vez en Segunda División, pero consigue un punto para seguir sumando y salir provisionalmente del descenso.