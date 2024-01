A pesar de haber recuperado el ánimo, la confianza y la ilusión por mantener la categoría, el Fútbol Club Cartagena sigue necesitando mejorar para lograr el objetivo. Esa mejora, como se ha demostrado, pasa por el mercado de fichajes. En la ventana invernal han salido jugadores que no contaban para el entrenador como Hector Hevel, Jony Rodríguez y David Ferreiro, y han llegado futbolistas que aportan características diferentes y necesarias como Andy y Arnau Ortiz. Con el ataque y la medular reforzados, la defensa era el siguiente paso, pero al Cartagena no le salen las cuentas. Josema Sánchez, que esperaba la llamada del club albinegro para firmar, no ‘cabe’ en el límite salarial y su llegada al Cartagonova se complica sobremanera.

El conjunto cartagenero sigue en los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. No obstante, después de su buena racha en las últimas seis jornadas, ha pasado de situarse muy lejos de la salvación a recortar distancias con el objetivo. El parcial de cuatro victorias y dos derrotas en esas últimas seis fechas le coloca como el segundo equipo más en forma de la categoría durante ese tramo, lo que ha reducido su deuda de los 9 a los 3 puntos con la salvación. Para dar continuidad al buen momento del equipo en cuanto a juego y moral, la directiva albinegra se puso manos a la obra en el mercado de invierno. Primero llegó Andy -pedido expreso de Julián Calero- para aportar al grupo su calidad en el medio campo y después lo hizo Arnau Ortiz para poner su verticalidad al servicio del ataque cartagenero. Ambos fichajes corrigen deficiencias del cuadro portuario y en esa línea quiere seguir el club con la defensa. Sin embargo, el límite salarial está siendo un lastre para sus posibilidades. Comentó en su última comparecencia pública Manolo Breis, director deportivo del FC Cartagena, que buscaba «completar plantilla». Después de consolidar dos líneas, esa situación pasa por la zaga. Allí se juntan varias circunstancias: sólo hay un lateral para cada costado y cualquier eventualidad en la línea dinamita el sistema de cinco que en muchas ocasiones propone el entrenador. Si una pieza se cae, el equilibrio de la defensa se ve comprometido ya que Iván Calero no tiene reemplazo, Alcalá y Verdú van justos en el centro, Fontán hace las veces de central y lateral zurdo y Jairo se mueve a caballo entre la defensa y el extremo. Con la intención de aumentar las posibilidades del técnico, el Cartagena contactó con Josema Sánchez, central zurdo que se adapta a la perfección al carril para dar versatilidad a la banda y solidez a la zaga. El joven futbolista ilorcitano, que comparte representante con Jairo, Marc Martínez o Pedro Alcalá, entre otros, busca una salida del Leganés, donde esta temporada aún no ha tenido minutos. El club cartagenero le hizo una propuesta al jugador que este vio con buenos ojos. Lo que no esperaba Josema era ver frustrado su fichaje por las malas cuentas de la directiva. La comisión deportiva ha hecho números y no encuentra el hueco para firmar a Josema. El límite salarial está «temblando» según las palabras de Breis y las cuentas no salen ni siquiera después de la marcha de David Ferreiro, que suponía una ficha importante. Sólo con una salida más tendría cabida la llegada del defensor mientras el club sigue haciendo ejercicios de ingeniería económica, no obstante, la situación del jugador de Lorquí no le permite esperar acontecimientos. Las dificultades con el límite abren la puerta a varias soluciones. Una de ellas es la marcha de otro activo como lo puede ser Isak Jansson. Ya confirmó el director deportivo el interés de clubes extranjeros y nacionales en el sueco y su marcha podría solucionar no sólo la limitación en fichajes, sino la economía general de la entidad. Otra de ellas es la incorporación de otro tipo de futbolista, seguramente con perfil diestro, completando ese costado y ahorrando un fichaje confiando la izquierda a Jairo y Fontán como hasta ahora.