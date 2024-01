Andan en Yecla frotándose los ojos cuando ven la clasificación del grupo IV de Segunda RFEF. Pero se los frotan aún más cuando comprueban la excepcional racha que ha llevado a su equipo al liderato en el arranque de la segunda vuelta de la competición. Después de acumular once jornadas sin conocer la derrota, sumar cinco victorias consecutivas y no encajar un gol en los últimos 406 minutos de juego, el Yeclano Deportivo, por primera vez en su historia, ocupa la primera plaza de una categoría que no sea Tercera División.

En las últimas cinco jornadas, solo otro equipo de los que componen los cinco grupos de Segunda RFEF ha sido capaz de hacer un pleno, el Barakaldo en el II, que lo ha hecho con 9 goles a favor, dos más que los yeclanos, y dos en contra, uno más. Del resto de conjuntos, el Sant Andreu (grupo III) es el que más se acerca a vascos y murcianos, con 12. Además, en el ránking de la categoría, el Yeclano, con 40 puntos, es el tercero que más ha sumado hasta la fecha. Solo le superan dos conjuntos del grupo II, el Athletic B (46), que es el líder, y el Barakaldo (42). El premio para el campeón de cada uno de los cinco grupos de la categoría es el ascenso directo. del segundo al quinto tendrán que pasar por un complicado play off donde hay que superar dos eliminatorias. Los jugadores de Adrián Hernández, a la ya clásica fortaleza en casa, han sumado este curso también la foránea, donde son el conjunto con más puntos fuera, con 17. En La Constitución, además, están invictos, con 7 victorias y 2 empates. Solo Águilas FC y Sevilla Atlético tampoco han conocido la derrota ante sus seguidores. Javi Pedrosa, máximo goleador El murciano Javi Pedrosa es el máximo realizador del equipo con cinco dianas, pero si por algo se está caracterizando el Yeclano esta temporada, es por la cantidad de jugadores que han visto puerta, doce hasta la fecha. Tiko Iniesta, Andrés Silvente y el defensa Gabri Clemente, autor del tanto ante el Cádiz B Mirandilla, con tres, son los jugadores que siguen en la tabla de goleadores al ex del Real Murcia y UCAM Murcia B. Con una plantilla conformada el pasado verano con la base del equipo que se quedó el curso anterior a las puertas del play off de ascenso -acabó sexto, a dos puntos del quinto, el UCAM Murcia-, los azulgranas, que tuvieron inicio irregular con dos victorias en seis jornadas, han cogido una velocidad de crucero. Tres fichajes y cuatro salidas En el mercado de invierno el club ha hecho unos retoques. Se fueron Uri, Luispa, Titi y el meta Sergio Díaz, y han llegado el delantero granadino José Naranjo, que estaba en el Toledo de Tercera RFEF, el guardameta malagueño Zarco, ex del Juventud Torremolinos, y el extremo de Alcantarilla Antonio Salinas, que regresa tras marcharse hace un año en el mercado de invierno al Recreativo de Huelva y de estar la primera parte del presente curso en el Ourense, con el que jugó 13 encuentros, solo dos de ellos como titular. Los azulgranas tienen ahora un mes complicado. Tras visitar al Linense el próximo domingo, recibirán a principios de febrero al Racing Mar Menor Cartagena, que está atravesando una crisis, como es habitual en los clubes que dirige Morris Pagianello a estas alturas de la temporada. Después jugarán en Lepe para vivir un encuentro crucial el próximo 18 de febrero en La Constitución frente al Sevilla Atlético, ahora segundo clasificado.