Crece la lista de tareas del Real Murcia en el sprint final del mercado de fichajes

Parecía que este mercado invernal de fichajes iba a ser rápido en el Real Murcia. Todo parecía indicar que los granas serían los primeros de la clase en hacer los deberes. Sin embargo, cuando solo faltan diez días para que concluya esta ventana de enero, los murcianistas solo han anunciado una incorporación. Fue el 9 de enero cuando se hacía oficial la llegada del lateral derecho Enol Coto, cedido por el Sporting de Gijón. Trece días después, pese a que queda mucho trabajo pendiente, Javier Recio, director deportivo del club murciano, sigue sin mover ficha, y eso que en estos últimos días la lista de tareas ha ido engordando.

Si la idea inicial era realizar tres o cuatro fichajes, informándose que las posiciones a reforzar eran ambos laterales y el extremo izquierdo, ahora, después de la lesión de gravedad de Imanol y la salida de Rodri Ríos a petición propia, las obligaciones del Real Murcia han crecido, como también recordaba este domingo Pablo Alfaro en rueda de prensa, donde indicaba que «necesitamos fondo de armario».

Con la banda derecha ya cerrada tras la llegada de Enol Coto, la idea inicial era buscar un lateral zurdo que compitiera con Marc Baró, siendo la prioridad el extremo zurdo, donde ya el pasado verano Recio fue incapaz de asegurar bien esa posición. Las ideas dentro de los despachos eran claras, sin embargo, a 22 de enero, el director deportivo sigue sin cerrar esas plazas. No ayuda tampoco la mala situación que vive el Real Murcia en la tabla y todas las polémicas de la última semana, con un vestuario completamente roto. De ahí, que en estos días, hayan sido varios los futbolistas pretendidos que han rechazado la oferta llegada desde Nueva Condomina.

Y si las cosas no estaban feas para Recio, ahora el director deportivo tiene todavía más exigencia en el mercado, al tener que encontrar a un delantero contrastado que compita con Carrillo y que tape el hueco dejado por Rodri Ríos -también se marchará Guarrotxena- y a un centrocampista que aumente las alternativas del medio, donde además se ha perdido a Imanol por una grave lesión.

Un extremo, un delantero y un centrocampista son la prioridad, quedando en un segundo escalón la llegada de un lateral zurdo que refuerce una posición donde solo está Marc Baró.

Y mientras se peina el mercado, el Real Murcia también tiene que desbloquear el tema de las salidas. Con Montoro despedido, Zalaya y Santos llevan ya varias semanas al margen, a la espera de que se cierren sus rescisiones. El contrato del ex del Real Murcia no ayuda. El hecho de que tenga firmado hasta junio de 2025, según informó Recio en rueda de prensa, hace que se le esté buscando una cesión.

El jugador que contaba para Recio era Guarrotxena, pero el atacante, al igual que Rodri Ríos, no quiere seguir vistiendo la elástica grana. Informado el club de esta situación desde hace principios de mes, la negociación sigue sin llegar a buen puerto. Y mientras tanto el vasco lleva dos semanas fuera de la convocatoria a la espera de que se resuelva el contrato firmado el pasado verano.

El Hércules no quiere a Sanz

Y entre las labores de la secretaría técnica del Real Murcia también estará buscar un nuevo destino a Hugo Sanz. El lateral izquierdo, fichado el pasado verano, fue prestado al Hércules, sin embargo, el club alicantino ya ha informado a los murcianistas de que va a romper esa cesión porque no cuenta con el defensa para la segunda vuelta. Así, teniendo en cuenta que Hugo Sanz no tendrá sitio en la plantilla de Alfaro, a Recio le tocará recolocarlo en otro club. Salvo que finalmente apuesten por el gallego de 21 años como suplente de un Marc Baró que en las últimas jornadas se ha consolidado en el once.

Pocos movimientos en las plantillas del Grupo II de Primera RFEF

No es el Real Murcia el único equipo que se lo está tomando con calma en este mercado invernal en el Grupo II de Primera RFEF. Cuando ya se ha superado la mitad de la ventana, no se ha llegado ni a la treintena de incorporaciones (28). Son el Alcoyano, el Sanluqueño y el Linares los más activos a la hora de reforzar sus plantillas.

Los de Alcoy, que esta semana veían frenada en Ibiza su gran remontada, ya cuentan con cinco fichajes. Hasta cuatro han realizado el Sanluqueño y el Linares, que también aparecen en la zona baja de la tabla. Mientras que los de Sanlúcar de Barrameda son decimoquintos con 21 puntos, el Linares aparece en la zona roja -puesto 16- con 17 puntos. El Mérida y el Melilla, que también están en puestos de descenso, han contratado cada uno a tres nuevos jugadores por ahora.

Pocos más equipos se han movido. De hecho, hasta ocho, no han realizado todavía ningún fichaje. Son los casos de Algeciras, Ibiza, Intercity, Granada B, Córdoba, Recreativo de Huelva, Castilla y San Fernando.

Al igual que el Real Murcia, que ha hecho un fichaje, están el Ceuta -Rodri Ríos-, el Castellón, que la pasada semana anunciaba la llegada del extremo ruso Nikita Iosifov, el Atlético B y el Málaga, estos últimos tras firmar al exalbinegro Ferreiro.