La cuesta de enero cada vez se encuentra más empinada para el Real Murcia. En un mes marcado en el calendario por la apertura de la segunda ventana de fichajes de la temporada, un mercado invernal que el club iba a aprovechar para retocar la plantilla en busca de recortar su distancia con la parte alta de la clasificación, el vestuario grana se ha convertido en un polvorín a escasos días de iniciar la segunda vuelta en Primera Federación. Si el pasado jueves fue Pedro León, el capitán del Real Murcia, el que advirtió en el lío clasificatorio en el que se encuentra actualmente el conjunto murciano, más cerca del descenso que de los puestos de cabeza, y algunos casos de futbolistas con los pensamientos más fuera que dentro de la entidad, ayer fue el entrenador Pablo Alfaro el que volvió a airear la insostenible situación por la que se atraviesa desde hace unos días dentro del club.

«Una cosa que me ocupa y me preocupa, aunque es más a medio plazo, es la de sanear el vestuario. Extirpar el cáncer y las metástasis. Como máximo responsable que soy de la parcela técnica no voy a consentir que nadie enmierde el trabajo, que nadie falte el respeto a los compañeros, a los técnicos, al proyecto ni al club. Entiendo muchas situaciones en el fútbol, porque llevo muchos años como jugador y entrenador, y he visto muchas cosas. Pero hay situaciones por las que no paso», advirtió Pablo Alfaro en su encuentro ante los medios de comunicación antes de enfrentarse mañana (12.00 horas) al Atlético Baleares en Nueva Condomina.

Unas horas después, el Real Murcia comunicó por la tarde, a través de sus canales oficiales, que había alcanzado un acuerdo para el traspaso de Rodri Ríos al Ceuta. El delantero soriano regresa así al que fue su equipo la pasada temporada, después de unas semanas en las que llevaba días reclamando su marcha de la entidad murcianista y después de que le apuntaron todos los focos con lo ocurrido al descanso del último encuentro en Melilla, donde fue sustituido antes de comenzar la segunda mitad.

Con la marcha del delantero, y un Carrillo que parece que todavía no se ha recuperado de sus dolencias físicas, el Real Murcia afronta mañana un encuentro sin los dos delanteros con los que arrancó la temporada, por lo que Pablo Alfaro deberá apostar por una solución de emergencia, como pueden ser los casos de Álex Rubio, quien ya anotó en el duelo de la primera vuelta ante este rival (0-1), o el extremo Dani Vega, rol que desempeñó en algunos encuentros la pasada campaña bajo las órdenes de Mario Simón. Además, esto obliga al Real Murcia a tener que realizar la incorporación de un atacante a falta de once días para que se cierre el mercado de invierno.

No obstante, esta no podría ser la única variación en los planes de Pablo Alfaro de cara el encuentro de mañana, ya que el entrenador aragonés avisó de que podría incluir a más jugadores del filial si detecta algún caso más de futbolistas que no estén centrados en las necesidades del club grana actualmente. «El partido de mañana se afronta con la máxima ilusión y poder dar la mejor versión que podamos. Queda la mitad del calendario, hay tiempo para muchas cosas si ponemos soluciones, y hay otro tiempo que no va a volver. Pero lo afronto con optimismo, ilusión y responsabilidad. El mensaje que quiero lanzar a los aficionados que están sufriendo es que el domingo todos los convocados que van a estar sobre el césped o en el banquillo van a ser jugadores que quieran estar comprometidos por este escudo y este proyecto. El que esté dudoso o negociando otros intereses no va a venir. Probablemente tenga que tirar de algún chico más del filial, pero no me importa en absoluto. Solo quiero jugadores responsables y que tengan la mente clara de que quieren los tres puntos con el Real Murcia», explicó ayer Alfaro ante los medios de comunicación.