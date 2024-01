Menos de 24 horas después de vivirse en el Palacio de los Deportes un triunfo histórico del UCAM Murcia CB frente al Real Madrid, el bombo del sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey deparó que ambos equipos se vuelvan a ver las caras por tercera vez esta temporada. Será el jueves 15 de febrero, en Málaga, a las seis de la tarde, en el duelo que abrirá los cuartos de final de un torneo donde los universitarios estarán por segunda vez en las tres últimas temporadas.

El Real Madrid, el líder indiscutible de la Liga Endesa pese a su derrota en Murcia y que también reina en la Euroliga, era el rival que nadie quería ver. Los de Sito Alonso tenían un 25% de posibilidades de enfrentarse al equipo capitaneado en la pista por Facundo Campazzo. Todo lo que fuera evitar a los blancos y al Unicaja Málaga se habría dado como bueno. Pero no fue así y el UCAM tendrá que enfrentarse a un rival que no pierde en primera ronda de la Copa desde hace once años y que después de quedarse sin el trofeo en las tres últimas ediciones, quiere sumar el número 29 a su palmarés. Además, al concluir los blancos la primera vuelta como líderes, se habían ganado el derecho a jugar el jueves en el primer turno.

Por la misma parte del cuadro del UCAM y del Real Madrid se vivirá el duelo Gran Canaria-Valencia Basket, que también se disputará el jueves 15. Los ganadores se enfrentarán el sábado en semifinales. Y por la otra, Barça-BAXI Manresa y Unicaja Málaga-Lenovo Tenerife, que reeditarán la final de hace un año en Badalona. Por tanto, otro de los resultados del sorteo es que Real Madrid y Barça solo se podrán ver las caras en la final.

«Jugar dos Copas del Rey en tres años es un motivo de orgullo para nosotros, para estar muy contentos», dijo Alejandro Gómez, director general del UCAM, tras el resultado de un sorteo que no le dejó contento porque «el Real Madrid es el mejor equipo de Europa, el que nadie quería ver. Le ganamos en casa en el partido de liga y vamos a intentar competir con ellos, siempre con mucha humildad y con muchas ganas porque no tenemos nada que perder. Tendremos que hacer un partido perfecto y jugar con la máxima energía, además de tener ellos un encuentro con dificultades. Es tremendamente difícil, pero vamos a intentarlo», expuso el ejecutivo del club universitario.

Alberto Herreros, por su parte, fue el representante del Real Madrid en el Museo Picasso de Málaga, donde se celebró el acto: «Cualquier equipo que te toque es complicado. Es la Copa del Rey y a un partido. Para mí es la competición más difícil de ganar porque tienes que ganar tres partidos en tres días. Vamos a intentar llegar habiendo recuperado los máximos jugadores posibles e intentar venir a Málaga a ganar», expuso el directivo, quien cuando se le preguntó por la buena temporada del UCAM Murcia comentó que «también está haciendo un gran año el Gran Canaria. Cualquiera de los equipos que nos podía tocar iba a ser muy complicado», terminó diciendo.

En 2024 se vivirá la tercera participación del UCAM en su historia en la Copa del Rey. En las dos anteriores fue semifinalista. En la primera, disputada en Murcia en 1996, eliminó al Unicaja en cuartos de final; y en la segunda, en 2022 en Granada, derrotó al Valencia Basket para después caer con el Barça. Esta campaña le tocará el más difícil todavía ante el Madrid.

Hoy se conocerá el equipo que jugará en Murcia el martes 23 en la Champions

El UCAM Murcia conocerá hoy a su primer rival en el ‘Top 16’ de la Basketball Champions League. El Hapoel Holón israelí y el Filou Ostende belga se enfrentarán en el tercer partido de un play in en el que están empatados. El choque se disputará en la ciudad húngara de Szombathely, donde está jugando el equipo israelí sus partidos como local por el conflicto en la franja de Gaza. El ganador del choque, que dará comienzo a las ocho de la tarde, será el rival que tendrá el próximo martes 23 de enero el UCAM en el Palacio de los Deportes a las 20:30 horas en la primera jornada de una fase donde los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final. El siguiente equipo que pasará por Murcia será el Promitheas Patras, en la segunda jornada, el martes 30 de enero. El duelo ante el AEK Atenas será el único de la primera vuelta del ‘Top 16’ fuera de casa.

En busca de un ‘cinco’ sin urgencias para sustituir a Jordan Sakho

El UCAM Murcia CB se ha quedado ‘cojo’ en el puesto de pívot con la marcha de Jordan Skaho al Breogán de Lugo. El club anunció el pasado sábado la rescisión del contrato del congoleño, quien busca más protagonismo en el juego. El director general y máximo responsable de la parcela deportiva, Alejandro Gómez, está sondeando el mercado para encontrar un sustituto, pero sin urgencias y sin la necesidad de que sea un cupo. Además, el técnico, Sito Alonso, también contempla la opción de utilizar a Nemanja Radovic como ‘cinco’, un papel que ya ha desempañado en algunas ocasiones, como en su etapa en Zaragoza. Asimismo, en el club se confía en que el sueco Simon Birgander pueda estar de regreso a mitad de marzo debido a la excelente evolución de la lesión por la que tuvo que pasar por el quirófano.

Una foto que se hace viral en las redes

Los rostros serios de Alberto Herreros y Alejandro Gómez en la foto que distribuyó la ACB con motivo del emparejamiento en los cuartos de final de la Copa del Rey, se convirtió ayer en viral en las redes sociales, suscitando todo tipo de comentarios, sobre todo porque un día antes el UCAM había ganado al Real Madrid en el Palacio de los Deportes en un partido que suscitó las críticas de los blancos hacia el arbitraje.