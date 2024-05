La guinda al año histórico del UCAM

Con el billete hacia el play off ya en el bolsillo del UCAM Murcia CB y la permanencia matemática del Río Breogán parecía que el encuentro de ayer no tenía demasiada trascendencia. Sin embargo, sí que era de vital importancia para el club murciano (68-61). Y es que ayer elevó un poco más su propio techo en el Palacio de los Deportes al ponerle la guinda a su mejor temporada histórica en casi cuarenta años de vida.

Por primera vez, el UCAM alcanzó las 21 victorias al término de una temporada regular en la ACB. Eso le permite cerrar el campeonato entre los cinco mejores clasificados, con un quinto puesto que supera la séptima plaza lograda en la temporada 2015-2016, cuando disputó el play off por primera vez. No se conforma este UCAM con estar en las eliminatorias entre los equipos que pelearán por el título, sino que quiere llegar lo más lejos posible. La primera parada será un Valencia Basket que ayer finalizó el curso en la cuarta plaza, por lo que contará con el factor cancha a favor, en la eliminatoria de cuartos de final que iniciará este mismo sábado el UCAM Murcia en la Fonteta de San Luis.

Y lo hace ante el único equipo, junto al Unicaja Málaga, que le ha ganado los dos partidos esta temporada en la Liga Endesa. Otro hito para el club murciano, ya que tan solo ha perdido como local esta campaña en dos ocasiones. O lo que es lo mismo 15 de sus 21 victorias las ha amarrado en el Palacio. De hecho, el cuadro valenciano necesitó ir a la prórroga para lograr ese triunfo en el duelo que se disputó en la primera vuelta y en el que se lesionó Simon Birgander de gravedad en su tobillo, que le tuvo parado casi cuatro meses y todavía no ha podido disputar encuentros con regularidad ante este motivo después de convertirse en el jugador más valorado del primer tramo de la competición.

En cuanto a la victoria ante el Río Breogán, el UCAM supo sacar adelante un partido en el que no pudo contar con Marko Todorovic ni Simon Birgander en el juego interior. Y habrá que esperar para ver si pueden llegar al play off ante el Valencia tras el fichaje del interior francés Yannis Morin, que ayer mismo hizo oficial el club para este tramo de la Liga Endesa. Pudo descansar Howard Sant-Roos, lastrado por las dolencias en su rodilla varias semanas, y tampoco participó un Rodions Kurucs que continúa lesionado en el pie tras la Final Four de Belgrado. Todo eso para un encuentro en el que el UCAM supo gestionar este hándicap gracias a su buen inicio. Los de Sito Alonso lograron un brillante arranque que le permitió contar con un colchón de diez puntos durante buena parte del encuentro, y supo gestionarlo a la perfección a pesar de los pasos adelantes que intentó dar el conjunto gallego para llevarse el partido y celebrar su permanencia en la ACB una temporada más con victoria.

El UCAM inició el encuentro con gran acierto de cara al aro y muy concentrado en defensa. Abrió el marcador con los triples de Caupain Ennis para firmar un parcial de 8-0 de salida que tuvo que cortar el Breogán con tiempo muerto tras una asistencia del escolta a Diagne bajo el aro. Su trabajo defensivo le permitió abrir distancias en apenas dos minutos, pero después llegaron varios lanzamiento fallidos desde el exterior que le impidieron poder añadir más puntos a su casillero (12-4). Con el Breogán más centrado en su defensa, al UCAM le costó anotar algo más y Sito Alonso intentó cambiar el guion con las rotaciones. El joven canterano Fabián Flores entró pronto a pista ante las bajas por lesión de Birgander y Todorovic en el puesto de cinco, y los universitarios quisieron despertar con un triple de Hakanson. No obstante, no pudo pasar de ahí, aunque fue suficiente para mantener a raya a su rival (18-9).

La guinda al año histórico del UCAM

El UCAM firmó un segundo cuarto en el que alternó buenos momentos de juego con otros en los que tuvo que sostener el paso adelante del Breogán. Abrió el marcador Jelínek desde el triple, después de un lanzamiento convertido por Hakanson fuera de tiempo, pero el equipo gallego frimó un parcial de 1-5 con un triple de Sakho y otra canasta de media distancia, por lo que lo tuvo que parar Sito Alonso (26-16). Logró ampliar la ventaja hasta los 12 puntos y, aunque supo moverse en este escenario, el Breogán se mostró mucho más entonado en esta fase del partido. Salió el UCAM airoso de esos minutos, al encontrar de nuevo el acierto con los triples de Jelínek y Caupain, por lo que pudo cerrar la primera mitad con un marcador cómodo (38-25).

El UCAM inició un tercer caurto cargado de imprecisiones en los dos aros, y en los que supo gestionar su ventaja pese a la amenza siempre constantes del Breogán por acercarse en el marcador. Diagne anotó para los universitarios, pero el equipo gallego consiguió rebajar la renta de los diez puntos con un triple Polite (40-31). Fue entonces cuando apareció Ennis, con cinco puntos consecutivos, para volver a marcar territorio (48-37). Sin embargo, un parcial de 2-7 obligó a Sito Alonso a tener que pararlo a poco menos de dos minutos para finalizar este cuarto tras otro mordisco importante en el marcador (50-45). Respondió el UCAM de la mejor manera posible, incrementando su nivel defensivo, y con dos canastas por dentro anotadas por Fabián Flores y Radovic que obligaron ahora a parar el partido al cuadro visitante antes de finalizar este cuarto con el 54-47.

Un parcial de salida de 0-4 cambió por completo el guion del partido cuando nadie lo esperaba al ser el Río Breogán el que mejor inercia positiva llevaba (57-53). Sin embargo, aparecieron Hakanson y Jelínek desde el triple para tomar de nuevo oxígeno y recuperar el colchón a cinco minutos del final (63-55). Tuvo que incrementar el UCAM el ritmo en los dos extremos de la pista, tanto en defensa como en ataque, y ante la quinta falta cometida por Diagne fue Radovic el que ejerció el rol de pívot durante este tramo decisivo. Un triple de Arturs Kurucs y la canasta del montenegrino permitieron al equipo universitario mantenerse al frente (67-59) en dos minutos finales en los que apenas se movió el marcador (68-61).

el ucam luce una camiseta especial en colaboración con warburton. 1 Aficionados del UCAM Murcia ayer en las gradas del Palacio. 2 Carlos Alcaraz acudió al partido antes de poner rumbo a París. 3 La actriz Pepa Aniorte, también presente junto a Ramón Avilés.

Caupain, luciendo la camiseta de Warburton.

Sito Alonso: «Es fantástico poder vivir estos momentos en Murcia»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se mostró ayer muy contento por lo conseguido al término del calendario regular de la Liga Endesa al alcanzar la quinta plaza de la ACB, algo que nunca antes se había logrado en el club, y no renuncia a nada en las eliminatorias por el título porque cree que su equipo «tiene capacidad para competir» en unas eliminatorias en las que se enfrentará al Valencia Basket este mismo sábado. «Es fantástico poder vivir estos momentos en Murcia. Es importante celebrar estas cosas. Las cosas extraordinarias hay que celebrarlas de manera especial», dijo el entrenador universitario y añadió que «ahora hay que tener la ambición que hemos tenido siempre en este club para poder eliminar a nuestro rival, que va a ser el cuarto clasificado porque nosotros somos quintos, y eso es una pasada».

Sito Alonso también destacó la defensa de su equipo, sobre todo en la primera mitad, ante el Río Breogán, ya que es un rival que «en el último mes y medio ha jugado de una manera increíble para poder lograr la permanencia en la ACB».

Además señaló que esto es «un punto y aparte en la temporada». «Creo que tenemos la capacidad para competir en el play off, y luego a ver qué pasa», dijo el entrenador universitario.