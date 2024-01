Llega el momento del estreno de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. Será este martes 16 de enero en un duelo con el veterano tenista francés Richard Gasquet, al que solo se ha enfrentado en una ocasión, en 2021 en la final del ATP 250 de Umag, el primer título en el circuito ATP del jugador de El Palmar.

Alcaraz es la gran esperanza del tenis español en el primer Grand Slam de 2024. En el mismo no defiende puntos y tiene la posibilidad de arrebatar el número 1 del mundo a Novak Djokovic, quien ya está en segunda ronda después de pasar muchos apuros ante el joven croata de 18 años Dino Prizmic en un partido que duró cuatro horas.

Gasquet, que tiene 37 años de edad y en la actualidad ocupa el puesto 131 del ránking ATP, llega a Melbourne más rodado que el murciano después de alcanzar los cuartos de final en un Challenger que se disputó en Nueva Caledonia y de caer en primera ronda del ATP 250 de Auckland. En 2023, el galo no superó la primera ronda en ninguno de los cuatro ‘grandes’ y terminó con un balance de 14 victorias y 24 derrotas. Su mejor resultado lo logró en Auckland, donde logró el título al vencer en la final a Cameron Norrie.

Solo dos partidos de exhibición

Alcaraz, por su parte, solo ha disputado en 2024 dos partidos de exhibición, ante Álex de Miñaur y Casper Ruud. El primero lo perdió y el segundo lo ganó. En ambos, en cualquier caso, mostró un nivel tenístico alto para estas alturas de una temporada que acaba de arrancar. En caso de superar la primera ronda, al murciano le esperará en segunda el británico Daniel Evans o el italiano Lucas Sonego.

«Estoy muy motivado para esta temporada. Espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto», dijo el murciano antes de su estreno en la pista central.

Dónde verlo y a qué hora

El duelo entre Alcaraz y Gasquet, el más atractivo de la jornada de este martes, ha sido programado para las 10:30 horas en España. El duelo se podrá ver en España a través de Eurosport y Movistar Deportes 5.