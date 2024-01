Comenzó la liga el Real Murcia soñando con el ascenso, sin embargo, cuando se va a cerrar la primera vuelta, muchos aficionados murcianistas empiezan a tener ya pesadillas con el descenso. Ni el colchón de seis puntos da tranquilidad a un conjunto grana que solo sabe dar disgustos. Porque ahí están sus pésimos números. A nueve del play off, con los dos primeros clasificados doblándole, y sin oler la victoria desde el 3 de diciembre. Ni el inicio de año calmó la situación, con un empate en casa ante el Atlético B, un punto que cuestionaba todavía más el ‘efecto Alfaro’.

Llegó el técnico maño para revertir la situación provocada por Munúa, pero resulta que la cosa todavía ha ido a peor. Con Alfaro solo se ha logrado un triunfo en siete partidos, solo se han sumado seis puntos de 21 posibles. De ahí, que esta mañana en Melilla (12.00 horas), se la juegue el Real Murcia y se la juegue un Pablo Alfaro que ya no engaña a nadie, por lo menos en el bando de la afición.

Con el play off ya como imposible, muchos se conforman ahora con ir sumando puntos para afrontar la segunda vuelta con la tranquilidad de no tener que remangarse para luchar por eludir el descenso.

Se unirá en su visita a Melilla su necesidad, su mala clasificación y el incendio que hay ahora mismo en un vestuario patas arribas por el mercado de invierno. Sin los nominados a salir -Zalaya y Santos- y sin José Ángel Carrillo, lesionado, también se quedó fuera de la convocatoria Guarrotxena, que está forzando su salida del club. Sí entró en la lista Rodri Ríos, otro que quiere marcharse, aunque habrá que ver si hoy es de la partida o si por contra se queda en el banquillo, y es que Alfaro siempre reitera que no jugarán los que no estén implicados. Si finalmente no juega el soriano, Álex Rubio sería la alternativa atacante de los granas.

Isi Gómez, en lalista

La buena noticia es la recuperación de Isi Gómez. El madrileño ha superado su lesión y viaja con el grupo a la espera de ver si aparece en el once titular o si, para no arriesgar, espera su oportunidad en la segunda parte. Además, Alfaro ya puede contar con Enol Coto, primer fichaje de los murcianistas en un mercado de invierno de momento a fuego lento.

El Melilla, en plena reacción

Visita el Real Murcia a un Melilla hundido en la clasificación -es penúltimo con 12 puntos- pero que busca la reacción. Llega a este encuentro tras sumar dos triunfos -ganó al Recreativo Granada y al Linares Deportivo-. Para suerte de los murcianistas, los de Juan Sabas, como locales, solo han sumado siete puntos en 9 partidos.