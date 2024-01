El Real Murcia tenía marcada en su hoja de ruta para el mes de enero aligerar el número de efectivos de su plantilla de cara a la segunda vuelta. Fue una de las peticiones que realizó el entrenador Pablo Alfaro antes de la Navidad, y tanto el extremo Sergio Navarro como el centrocampista Ángel Montoro fueron los primeros en abandonar la entidad. El lateral Sergio Santos, que cuenta con un año más de contrato, y el central Álex Zalaya son los siguientes que se encuentran en la rampa de salida. Sobre todo el primero, tras la reciente incorporación de Enol Coto , por lo que al madrileño se le busca un destino como cesión. Con lo que quizá no contaba el Real Murcia era lo de gestionar situaciones en las que los propios futbolistas fueran los que solicitasen abandonar el club.

Son los casos de los atacantes Rodri Ríos e Iker Guarrotxena, quienes han mostrado al club sus intenciones de cambiar de aires con la llegada de la ventana de traspasos. Sin embargo, son dos jugadores con los que se cuentan para finalizar la presente temporada y el Real Murcia de momento no tiene intención de desprenderse de ninguno de los dos. «Rodri Ríos tiene opción de regresar al Ceuta y en su día se comentó que Iker quería salir. En principio no se ha llegado a un acuerdo, por lo que son jugadores del Real Murcia. Por mi parte van a seguir hasta final de temporada y cuento con ellos para el partido del domingo ante el Melilla, que es importantísimo», comentó ayer Javier Recio, director deportivo grana, en su encuentro con los medios de comunicación y añadió que «Guarrotxena es un jugador importante y sigo contando con él, mientras que de momento nadie ha realizado una oferta por Rodri Ríos. Por mi parte no creo que salga ni ahora ni en el último día de mercado, porque si hay una oferta por Rodri Ríos no creo que encuentre un jugador de su nivel en el mercado».

Eso en lo que respecta en el apartado de salidas en el Real Murcia, mientras que en el de llegadas la máxima prioridad del club es la de cerrar a un lateral izquierdo que compita por el puesto junto a Marc Baró y la de un extremo zurdo. En el caso del segundo es una pieza que ya se le resistió a Javier Recio en el verano, por lo que el conjunto grana tuvo que cerrar su plantel sin un jugador de ese perfil. Ahora, a falta de once días para el cierre del mercado, el Real Murcia sigue buscando un jugador que no tenga que jugar a pierna cambiada en banda, con velocidad y desborde. También desveló Javier Recio ante los medios el interés por Dani Aquino, actual futbolista del San Fernando, pero aseguró que no se ha realizado ninguna oferta por el murciano.

«Lo importante es centrarse en jugar bien y olvidar toda la repercusión»

Enol Coto, lateral derecho que llega cedido por el Sporting, fue la novedad del entrenamiento de ayer del Real Murcia. El joven asturiano es la primera novedad del conjunto grana una vez abierto el mercado de fichajes y ayer fue presentado ante los medios de comunicación. «El Real Murcia es un equipo que tiene un nivel mediático muy alto. Aunque lo importante es centrarse en jugar bien, olvidarse de toda la repercusión que hay en este equipo, y así evadirse de lo que hay fuera», aseguró el defensa, quien también añadió que «hay tiempo de remontar y de revertir la situación. Lo que hay que hacer es hacerse fuertes en casa, y a partir de ahí encadenar una racha de victorias». Enol Coto podría debutar este mismo domingo, en el partido con el que el Real Murcia abrirá la segunda vuelta ante el Melilla (12.00 horas).

El club logra el certificado de estar al día con la SS

El Real Murcia anunció ayer por la tarde, a través de sus canales oficiales, que ha obtenido el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social después de que Felipe Moreno, máximo accionista del club, realizase un pago de 2.092.344,31 euros para acabar por fin con un lastre económico que la entidad murcianista arrastraba desde hace quince años.