Dicen que lo más difícil de encontrar en el fútbol es el gol, y que el dinero gastado en él está bien invertido. Por eso no nos echamos las manos a la cabeza cuando el fichaje de un delantero rompe la hucha de un club, siempre y cuando las estadísticas goleadoras le acompañen. Porque sin goles no hay paraíso, y ante la falta de estos, tan solo queda lamentarse. Una carencia de la llamada ‘salsa’ del fútbol que el Real Murcia lleva sufriendo desde comienzos de temporada, responsable en parte de que el conjunto grana esté cada vez más lejos de alcanzar el principal objetivo que desde la Nueva Condomina se marcaron en verano, que no es otro que luchar por el ascenso a Segunda División.

Podría ser que la buena marcha de un equipo, a falta de acierto de cara a portería, se explicase por una solidez defensiva de esas que ganan campeonatos, pero como este tampoco es el caso del Real Murcia, más les vale a directivos y cuerpo técnico ponerse manos a la obra para encontrar una solución a la preocupante falta de gol. Porque no siempre la solución puede llegar en forma de fichaje, a veces también hay que saber qué hacer con lo que se tiene. Que el Real Murcia intentará pescar en este mercado invernal de fichajes a alguien que le asegure goles parece evidente, más aún cuando todo parece indicar que su actual máximo goleador junto a Carrillo con cuatro tantos, Rodri Ríos, se ha cansado de una falta de protagonismo que sí están dispuestos a ofrecerle en Ceuta. Difícil tarea tienen por delante tanto quien venga a sustituirle, como los compañeros que deja en Murcia para dar un empujón a las cifras goleadoras del equipo. Llegados casi al ecuador de la temporada, a falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, la pobre estadística de goles del conjunto grana podría explicar su distanciamiento con los puestos de arriba de la tabla. Tan solo 16 goles anotados le confirman como uno de los conjuntos menos efectivos de la categoría, tan solo por delante del Alcoyano y los cinco equipos en puestos de descenso. A estas alturas de la temporada pasada, el Real Murcia llevaba a su favor siete goles más, lo que sumado a haber recibido otros seis tantos menos le permitía marchar en tercera posición, en plena lucha por los puestos de play off por el ascenso. Una falta de gol que los granas sufren desde verano independientemente de quién los dirija desde el banquillo. Los cinco goles anotados en los siete partidos disputados con Pablo Alfaro a los mandos no mejoran los doce en sendos encuentros con Munúa al frente. Un problema de cara a gol a resolver que sale a la luz si atendemos a que el Real Murcia no anota más de un tanto en el mismo partido desde el pasado 9 de septiembre, cuando cayó derrotado ante el Sanluqueño (2-3). La responsabilidad goleadora no puede recaer únicamente en la delantera Aunque es cierto que los goles de un equipo se les deben exigir, sobre todo, a los atacantes, también es verdad que dejar en sus botas la totalidad de la estadística anotadora no es justo. Algo así pasa en el Real Murcia, donde de los 16 goles marcados esta temporada, tan solo uno ha sido obra de un jugador alejado de la delantera. Fue el defensa Alberto González, en la jornada 8 ante el Algeciras, para darle la victoria por la mínima a los granas.