El UCAM Murcia CB vuelve a comparecer esta noche ante su afición (20.30 horas, Popular TV). Será en la tercera jornada de la Basketball Champions League, donde después de ganar el primer partido en casa hace dos semanas y de perder en el estreno en la pista del Tortona italiano, necesitar sumar otro triunfo para mantenerse en la lucha por la primera plaza con las opciones intactas. En una fase de grupos donde el margen de error es escaso, los universitarios buscarán su cuarto triunfo consecutivo y quinto en los seis últimos enfrentamientos entre Liga Endesa y BCL para dar continuidad, de paso, a su buen momento antes de recibir el domingo al Barça.

El rival que llega esta noche al Palacio es el Tofas Bursa, un viejo conocido al que ya se enfrentó la campaña pasada también en la fase de grupos. Le ganó los dos partidos, tanto en Turquía (77-87) como en Murcia (75-72). Los turcos viven un momento de crisis. Han perdido sus últimos cinco encuentros, cuatro de la liga de su país y uno en Champions, ante el Tortona en la pasada jornada. El exseleccionador nacional turco Orhun Ene, quien empieza a ver en peligro su puesto, está al frente de una plantilla que el pasado verano realizó varios fichajes importantes, como los aleros J.J. O’Brien, ex del AS Mónaco y los Milwaukee Bucks en la NBA, y Omar Prewitt, ex Banvit; el base Cassius Winston, que procede del Bayern de Munich, con el que jugó en Euroliga; el escolta Caleb Homesley; los pívots Zeljko Sakic, internacional croata, y Austin Wiley; o el ala pívot Luke Maye, que la pasada campaña jugó en el Granada y que con anterioridad estuvo en el Baxi Manresa.

Homesley, quien ha llegado procedente del Zenit de San Petersburgo y que estuvo en la NBA con Washington Wizards, es el máximo anotador del equipo con una media de 17,7 puntos, mientras que el pívot de 2,11 metros Austin Wiley, quien se perdió varias semanas de competición por lesión, es el máximo reboteador con 7,3 capturas y también está aportando 13,7 puntos.

Sito Alonso, quien no pudo contar el pasado sábado en Palencia con el concurso de Jordan Sakho, tiene a todos sus jugadores disponibles tras recuperarse el pívot de sus molestias. Será un partido donde jugadores que han tenido menos minutos en los últimos compromisos pueden adquirir más protagonismo en el juego, como está ocurriendo esta temporada en la Champions, donde el técnico está rotando más a su plantilla.