La temporada 2023 de Pedro Acosta ha sido espectacular. Su peor resultado ha sido un duodécimo en la segunda carrera del año, en Argentina, y no puntuar en Le Mans. En el resto, salvo en Francia, Cataluña y Australia, ha estado en el podio. Así ha logrado el segundo título de su carrera deportiva antes de dar el salto a MotoGP en 2024.

Gran Premio de Portugal

Entrenamientos: 3º

Carrera: 1º

Pedro Acosta ya demostró en la segunda parte de la temporada pasada que era uno de los pilotos más rápidos de Moto2. Ganó tres grandes premios y mejoró ostensiblemente su talón de Aquiles, los entrenamientos. Con la lección aprendida y, sobre todo, con más humildad que en el pasado, fue el mejor novato de 2022 y durante el invierno se preparó con ahínco para ser el más fuerte en 2023.

Acosta hizo un vital durante el invierno para ganar cinco kilos de masa muscular que le van a permitir dominar con mayores garantías su motocicleta con motor tricilíndrico Triumph de 765 centímetros cúbicos, que esta campaña ha aumentado en cinco caballos la potencia y en 400 revoluciones por minuto. En Portimao, en un circuito que parece una montaña rusa por sus constantes subidas y bajadas, donde ya había triunfado tanto en la Red Bull Rookies Cup como en Moto3, ‘El Tiburón’ volvió a sacar a pasear su bandera después de una carrera memorable, más propia de un veterano que de un recién llegado, porque Acosta, de nuevo con el 37 en su carenado, aún es eso pese a llevar ya tres años. Realizó una salida conservadora, evitando estrés pero manteniendo la posición desde la que partía en la parrilla de salida. Dejó al filandés Filic Salac y Arón Canet, el piloto de los mil tatuajes y la pajarita de madera que ya el año pasado se tuvo que conformar con acabar segundo tras Augusto Fernández, que se ‘pelearan’ en las dos primeras vueltas. Y sin grandes alardes ni correr excesivos riesgos, en el tercer paso por meta ya era el líder de la prueba.

Gran Premio de Argentina

Entrenamientos: 5º

Carrera: 12º

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Argentina disputado en el circuito de Termas de Río Hondo, lo que le aúpa al liderato provisional del campeonato en detrimento del murciano Pedro Acosta, ganador de la carrera inaugural y que sólo pudo ser duodécimo. La carrera de Moto2 se vio reducida en un tercio de la distancia prevista, inicialmente 21 vueltas, al no haber disputado ninguna sesión de entrenamientos esta categoría en condiciones de mojado, como medida de seguridad.

Gran Premio de Las Américas

Entrenamientos: 2º

Carrera: 1º

Terminó un poco cabizbajo Pedro Acosta en Argentina por su mal resultado bajo la lluvia -duodécimo- después de un espectacular estreno de curso en Portimao con victoria. Tenía ganas de volver a ponerse al mando del Moto2. Y en Austin, en el Gran Premio de Las Américas, con una carrera inteligente donde con un adelantamiento a nueve curvas del final se deshizo de Tony Arbolino, el triunfador en la segunda cita, Pedro Acosta se convirtió en el primer piloto de la temporada en repetir en lo más alto del podio en la categoría intermedia del Mundial. Pero también importante fue que el motociclismo murciano rozó una gesta histórica, tener dos pilotos en el podio, pero por unos problemas físicos y un adelantamiento de Arón Canet muy discutible, Fermín Aldeguer se quedó con la miel en los labios y se tuvo que conformar con la sexta plaza después de rodar durante varias vueltas en la tercera. «Sabía que el adelantamiento tenía que hacerlo al final porque al ser un circuito tan físico y tan largo, cometer un error te tira para atrás. He preferido estar toda la prueba detrás y verlas venir», explicó Acosta.

Gran Premio de España

Entrenamientos: 2º

Carrera: 2º

Hace un año, en una carrera como la de Jerez, Pedro Acosta habría arriesgado más de la cuenta para lograr la victoria, con el consiguiente riesgo de irse al suelo y terminar fue de combate, como le ocurrió en más de una ocasión. Pero el ‘nuevo’ Pedro Acosta, más maduro y calculador, sacó la calculadora, no se dejó llevar por el ambiente de gala que se vivió en el Gran Premio de España, con las gradas rugiendo a su paso, para hacerse con un segundo puesto que le devuelve al liderato del Campeonato del Mundo de Moto2. Porque el objetivo del mazarronero este año, al margen de ganar el mayor número de carreras, es sumar el segundo título de su carrera deportiva. Por ello, cuando el veterano Sam Lowes, un británico capaz de lo mejor y de lo peor, se escapó, ‘El Tiburón’ sacó los colmillos, pero para conservar ese podio que le permite instalarse en la primera plaza de la clasificación general, aunque sea empatado a puntos con el italiano Tony Arbolino, que sólo pudo ser cuarto en la fiesta española del motociclismo. «Ha sido una carrera dura, pero estamos más que contentos con el resultado. Intenté alcanzar al líder, pero era muy rápido, aunque el ritmo no era muy diferente. Hubo una gran brecha con el tercer lugar, por lo que obtuvimos buenos puntos para el campeonato», dijo Acosta.

Gran Premio de Francia

Entrenamientos: 5º

Carrera: caída

Pedro Acosta llegó a Le Mans como líder del Mundial de Moto2, pero salió del mítico circuito francés en la segunda posición después de cometer un error que le llevó a caerse y quedar fuera de combate en el Gran Premio de Francia. «Quiero disculparme con el equipo porque creo que en la carrera al menos podríamos haber estado en el podio. Se merecían ese resultado, pero los errores se pueden cometer y nos tocó cometerlos», afirmó un Acosta que se fue al suelo a nueve vueltas para el final en una carrera que se vio reducida a catorce giros por una bandera roja tras la primera salida por una caída multitudinaria. Tony Arbolino es el nuevo líder del Mundial y que con su triunfo en Francia se distancia en 25 puntos del mazarronero.

Gran Premio de Italia

Entrenamientos: 2º

Carrera: 1º

En el mismo escenario donde hace un año antes ganó su primera carrera en Moto2 y en medio de un debate sobre futuro, Pedro Acosta recuperó el pulso del Campeonato del Mundo con un triunfo incontestable en el circuito de Mugello. Con una actuación impecable, sin errores, marcando un ritmo constante y beneficiado también por los incidentes de una primera vuelta frenética en los que no se vio implicado gracias a una salida sobresaliente, Acosta borró el error cometido en Le Mans -«me he sacado la espina que tenía clavada», dijo- para volver a demostrar a su máximo rival por el título, Tony Arbolino, que es el número 1 de la clase media, donde ya suma tres triunfos este año y seis en su vida.

Gran Premio de Alemania

Entrenamientos: 1º

Carrera: 1º

Pedro Acosta (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer en solitario y con autoridad en el Gran Premio de Alemania de Moto2 en el circuito de Sachsenring. Este triunfo le permite recortar en cinco puntos la distancia respecto al líder del Mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que acabó por delante del británico Jake Dixon (Kalex). Arbolino suma ahora 139 puntos, por los 124 de Pedro Acosta y ya con el tercer clasificado, el español Alonso López (Boscoscuro), que fue quinto en Sachsenring, con 82. Tony Arbolino sorprendió a Pedro Acosta en la salida, en la que el surafricano Darryn Binder (Kalex) y el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex) se fueron por los suelos en la curva uno del trazado, pero antes de completarse el giro inicial, el autor de la ‘pole position’ ya estaba en cabeza de la misma.

Gran Premio de Holanda

Entrenamientos: 6º

Carrera: 3º

El mismo fin de semana donde quedó totalmente definido que Pedro Acosta estará el próximo año en MotoGP, aunque ahora falta que KTM logre esa montura que quiere poner en sus manos, el mazarronero acortó distancias con Tony Arbolino en el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Assen, donde se vivió un apasionante final con dos pilotos de la Región como protagonistas. Por sólo 39 milésimas de segundo, Fermín Aldeguer se quedó sin el primer podio de su carrera deportiva, ese que viene buscando desde hace tanto tiempo y que se está mereciendo. Después de superar en una última vuelta frenética a Acosta, el campeón del mundo de Moto3 de 2021 le devolvió el adelantamiento para aprovechar en la recta de meta la mayor aceleración de su KTM y anotarse el tercer puesto para quedarse así a sólo ocho puntos del líder de Moto2 cuando el Mundial afronta un largo descanso hasta el próximo mes de agosto.

Gran Premio de Gran Bretaña

Entrenamientos: 1º

Carrera: 3º

Llevaba todo el año avisando Fermín Aldeguer a sus rivales, quien se había quedado a las puertas del podio en varias ocasiones. «Me falta una pizca de suerte», repitió una y otra vez. Y en el mítico circuito de Silverstone, el más largo del Mundial, uno de los pilotos más altos del campeonato -mide 1,90 metros-, que por ello tuvo que saltarse el aprendizaje previo en Moto3, no sólo logró el primer podio de su carrera deportiva, sino que también se anotó una victoria épica, convirtiéndose con 18 años y 123 días en el tercero más joven de la historia en hacerlo en Moto2 por detrás de Pedro Acosta, que arrebató el año pasado el récord a Marc Márquez. Fue una carrera histórica para el motociclismo regional, que vive una época de oro. Acosta y Aldeguer marcaron un hito porque por primera vez dos pilotos de la Región estuvieron en el podio, uno como campeón y otro con una tercera plaza que le devolvió el liderato del campeonato pese a correr mermado por un golpe en el tobillo izquierdo que sufrió durante un entrenamiento de verano.

Gran Premio de Austria

Entrenamientos: 1º

Carrera: 2º

Pedro Acosta, un piloto acostumbrado al calor de una tierra tórrida como Murcia, sufrió un sobrecalentamiento en el Gran Premio de Austria que provocó que perdiera adherencia en el neumático delantero y comenzara a cometer errores en un tramo final de carrera de Moto2 donde Celestino Vietti le dio caza y evitó su triunfo. En cualquier caso, al ‘Tiburón’ de Mazarrón le salió bien la jugada. Logró su quinto podio consecutivo y octavo de la temporada en diez carreras y consolidó su liderato, distanciando un poco más a un Tony Arbolino que está en un mal momento y sólo pudo ser sexto en el circuito Red Bull Spielberg, la ‘casa’ de KTM, donde Acosta incluso había preparado una celebración disfrazado de tirolés en su honor. «Sabíamos que iba a hacer tanto calor, pero no me esperaba que se calentaran tanto los neumáticos. No sé por qué se ha sobrecalentado la goma delantera, pero estas cosas es mejor que pasen ahora que a final de temporada», explicó Acosta a DAZN, quien se mostró «dolido moralmente porque quería ganar aquí delante de los jefes, pero seguimos sumando y estamos un poco más lejos», concluyó.

Gran Premio de Cataluña

Entrenamientos: 9º

Carrera: 6º

«Hay situaciones de las que es mejor no hablar en caliente. Bueno, Valencia y aquí han sido parecidas. Ya que cada uno piense lo que quiera». Así zanjó Pedro Acosta el incidente que sufrió con Alonso López, quien le sacó de pista a tres vueltas de final y le dejó sin opciones al podio en el Gran Premio de Cataluña. Ese ‘roce’, que provocó una salida de pista del murciano justo después de sufrir dos sustos, impidió a ‘El Tiburón’ lograr su quinto podio consecutivo en Moto2. Se tuvo que conformar con la sexta plaza, pero aun así, elevó hasta los 22 puntos la renta sobre su máximo rival en la lucha por el título, un Tony Arbolino en crisis, que por primera vez esta temporada no llegó a puntuar.

Gran Premio de San Marino

Entrenamientos: 2º

Carrera: 1º

Tenía clavadas dos espinas Pedro Acosta tras el regreso del Mundial de Moto2 en agosto. La primera, no ganar en Austria, la casa de sus patrocinadores; la segunda, la carrera en Barcelona, donde solo pudo ser sexto. En Misano, un circuito donde nunca había subido al podio, se las quitó de un plumazo. Victoria con dominio desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, ampliando su renta al frente del campeonato hasta los 34 puntos. Pedro Acosta es un líder al cuadrado. «Es el momento de arriesgar», dijo en los días previos al Gran Premio de San Marino. Y dicho y hecho. Excepto en la última sesión de entrenamientos, el murciano tuvo siempre el mejor ritmo de toda la parrilla. En carrera quedó más patente. No dio opción a sus rivales, con dos ataques clave, uno en la quinta vuelta y otro a seis del final aprovechando un par de errores de su rival en el circuito Marco Simoncelli, el italiano Celetisno Vietti, que llegaba de ganar una semana antes en Cataluña. «Era un día para dar un golpe en la mesa, teníamos que estar ahí luchando por una victoria que hacía tiempo que no la teníamos. Las carreras de Austria y Barcelona me dolieron mucho, ya era hora de tener otra», dijo en declaraciones a DAZN ‘El Tiburón de Mazarrón’.

Gran Premio de la India

Entrenamientos: 2º

Carrera: 1º

Cuando llegó a la India, Pedro Acosta reveló que estaba «desesperado», pero no porque los resultados no estuvieran saliendo, sino por su futuro. Sabe que el próximo año estará en MotoGP con KTM, ¿pero qué moto llevará? Esa es la incógnita que está tardando demasiado en resolverse. Y pese a ello, como hizo dos semanas antes en Misano, se marcó una actuación soberbia en un día con condiciones climatológicas duras. «La moto desprendía mucha temperatura, me sentía como si nos estuviésemos incendiando», resumió el murciano sobre un Gran Premio de la India que se disputó a 40º de temperatura y con una humedad del 80%. Al margen de pilotar sin errores, el murciano tuvo medir qué le exigía en cada momento a su Kalex: «Piloté con calma para no sobrecalentar los neumáticos ni la moto», reconoció un Acosta que sumó su sexta victoria de la temporada, segunda consecutiva, y que ha subido al podio en once de los trece grandes premios disputados en 2023. «Este triunfo es un punto de inflexión», razonó un piloto que ha elevado a 39 puntos su renta sobre Tony Arbolino, segundo en la India después de una racha nefasta de resultados.

Gran Premio de Japón

Entrenamientos: 4º

Carrera: 3º

Mientras que en KTM siguen dando vueltas y más vueltas al futuro de Pedro Acosta en MotoGP, ‘El Tiburón’ continúa dando la razón a quienes piensan que su salto a la categoría reina con solo 19 años de edad no es nada prematuro. En el circuito de Motegi, la casa de Honda, el mazarronero sacó la calculadora. Viendo que el tailandés Somkiat Chantra y el japonés Ai Ogura eran inalcanzables después de sufrir un encontronazo en la salida con Arón Canet, puso la calculadora a funcionar. Encima se encontró con otro ‘pinchazo’ de su único rival en la lucha por el título, Tony Arbolino, quien después de su resurgir en la India, solo pudo ser undécimo en territorio japonés. Restan seis grandes premios para el final y son ya cincuenta puntos los que tiene de renta Acosta sobre el italiano, exactamente dos carreras. En el gran premio número 50 de su carrera - qué coincidencia-, el murciano sumó su vigésimo cuarto podio. Es decir, que en casi el 50% de las pruebas que ha disputado desde que debutó en Moto3 en 2021, ha pisado el cajón. Estadísticas salvajes las que atesora el piloto del Team KTM Ajo, acostumbrado a batir récords de precocidad. Ahora cabalga con paso firme hacia su primer título en la categoría intermedia del Mundial después de lograr seis victorias ya en el presente curso, dos segundos y tres terceros puestos.

Gran Premio de Indonesia

Entrenamientos: 4º

Carrera: 1º

Pedro Acosta (Kalex) sumó su séptima victoria de la temporada, de manera incuestionable y en solitario, en el Gran Premio de Indonesia de Moto2 que se disputó en el circuito de Mandalika, que le permite escaparse en la clasificación provisional del Mundial en una jornada donde otro murciano, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), logró el segundo podio de su carrera deportiva al acabar tercero. Acosta suma ahora 277 puntos, al ser sexto su rival más directo del campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que se encuentra a 65 puntos de distancia. En la salida ya se produjo el primer mano a mano entre Arón Canet (Kalex) y Pedro Acosta (Kalex) por liderar la carrera desde la primera curva. La vuelta inicial la dominó Canet, seguido por ‘Tiburón’ Acosta, que al inicio de la segunda lo adelantó, aunque el valenciano recuperó rápido la primera posición. «Fue una carrera muy dura. El ritmo fue muy alto en las primeras vueltas. Era importante gestionar los neumáticos desde la primera vuelta porque hacía mucho calor. Cuando tomé la delantera pude mantener mi propio ritmo y aguanté bien hasta el final», explicó el mazarronero. En la tercera vuelta Acosta ya había consolidado la primera posición perseguido por Arón Canet.

Gran Premio de Australia

Entrenamientos: 5º

Carrera: 9º

El motociclismo murciano está viviendo un momento de oro. Hace muy poco tiempo, que un piloto nacido en la Región subiera de forma esporádica al podio de una carrera del Mundial, era algo singular. Ahora, con Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, es habitual. El piloto de La Ñora, en un Gran Premio de Australia marcado por las adversas condiciones climatológicas que provocó que se acortara, subió al podio por tercera vez esta temporada, segunda consecutiva. Pedro Acosta vio cortada su espectacular racha de podios, pero el título lo tiene un poco más cerca después de concluir noveno en una carrera que tuvo que iniciar desde la última plaza tras cometer «el error más vergonzoso de mi carrera deportiva», según dijo, ya que sufrió una caída camino de la parrilla de salida, cuando estaba realizando la vuelta de formación. Subió su moto rápidamente a un remolque de asistencia, se dirigió a boxes y allí sus mecánicos hicieron un trabajo casi milagroso en apenas unos minutos. Ahora tiene 280,5 puntos por 224,5 su único rival por el título de Moto2, Tony Arbolino, quien ganó en Australia, pero aun así, tiene prácticamente imposible arrebatar la corona a ‘El Tiburón’ de Mazarrón

Gran Premio de Tailandia

Entrenamientos: 2º

Carrera: 2º

Los aficionados al ciclismo murciano recordarán para siempre los duelos entre Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, los mejores ciclistas de la historia de la Región que ya están retirados. Y los del motociclismo tienen ahora a un dúo de jóvenes con 18 y 19 años que llegaron al Mundial después de entrenar siendo niños durante unos cuantos años juntos en Fortuna o en Cartagena bajo la tutela de Paco Mármol, un genio que no para de crear figuras. Fermín Aldeguer y Pedro Acosta ya han entrado en la historia pese a su juventud. En el circuito de Tailandia, bajo un calor sofocante que puso a prueba su resistencia física, firmaron el primer doblete murciano en una prueba del Campeonato del Mundo. La historia está para escribirla y estos chicos de La Ñora y el Puerto de Mazarrón solo llevan una página de ese libro que tendrá muchas. Porque el talento de ambos es incuestionable. Acosta, más mediático, fue segundo y ya le vale con ser cuarto en Malasia para ser por segunda vez en su carrera deportiva campeón del mundo. Aldeguer, al que ya le están llegando cantos de sirena desde MotoGP por su pilotaje, ideal para la categoría reina, fue primero de principio a fin, desde la primera hasta la última curva. «Corrí con la cabeza más que con el corazón y conseguí buenos puntos. Lo importante es que sigo en la lucha por el título», dijo Acosta, quien reconoció que no tenía el ritmo necesario para hacer frente a un Aldeguer sublime.

Gran Premio de Malasia

Entrenamientos: 6º

Carrera: 2º

Llegaba con la posibilidad de ser campeón del mundo dependiendo de sí mismo y no falló. Un segundo puesto por detrás de, una carrera más, un sublime Fermín Aldeguer, que se anotó la tercera victoria del año.