El murciano Pedro Acosta (Kalex) tiene en el Gran Premio de Tailandia de Moto2 su primera posibilidad de proclamarse campeón del mundo de Moto2, motivo por el que dice estar "muy contento de tener la primera bola de partido aquí".

"Tenemos buen ritmo y hemos hecho una buena temporada después del error de Le Mans y, en cualquier caso, tenemos que mantener la calma y no pensar demasiado, por la experiencia que tengo del pasado en Moto3 ya veremos, vamos a disfrutar de la pelea", explicó Acosta, que en la pelea por el título de Moto3 llegó a perder muchos puntos antes de proclamarse campeón.

Un error creerse un superhéroe

"Cuando estás en tan buena forma, llega un momento en el que te sientes como una especie de superhéroe, pero entonces empieza a golpearte la vida y te das cuenta de que no son tan fáciles las cosas, lo vimos con la caída del primer libre en Indonesia y un fin de semana que no fue tan bueno en Australia", recuerda Acosta para ser consciente de su situación.

"Ya hemos visto que somos humanos y que tenemos que volvernos a centrar en nuestra forma de hacer las cosas, y tratar de ser competitivos el domingo", reconoció el líder del mundial de Moto2.

Pedro Acosta explicó las conversaciones con su jefe de equipo, el finlandés Aki Ajo camino del título: "He aprendido de él que tenemos que ser fríos como el hielo, al final, todo el mundo sabe cómo es Aki. Yo lo he aprendido de él y es verdad que estamos en un momento cómodo en el campeonato, no estamos en un momento de excesivo estrés, así que tenemos que estar tranquilos y mantener la calma antes de la carrera, y sin duda llegarán los resultados".

En su momento Acosta señaló que no podía haber buen rollo dentro de la pista, que se venía a competir, pero reconoció que para MotoGP "ya veremos, lo intentaremos, primero tenemos que llegar a Valencia y probar la moto y antes tenemos que ganar el campeonato y después veremos qué tal me siento con la MotoGP".

"Por ahora, no estoy en el punto en el que tenga que pensar en MotoGP, tenemos que terminar en Moto2 y ya he dicho que tengo un objetivo muy bueno en el campeonato y también tenemos el objetivo de luchar por el campeonato de equipos, así que finalicemos primero en Moto2 y luego ya tendremos un largo invierno para pensar en MotoGP", señaló Pedro Acosta.