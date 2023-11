Esta noche a las nueve, el estadio Artés Carrasco se volverá a vestir con las mejores galas para acoger un partido de postín de la Copa del Rey.

Se miden el conjunto lorquino, que tropezó el pasado sábado ante el Ciudad de Murcia, y el Eibar, aspirante al ascenso a Primera y que goleó al Valladolid. El partido será dirigido por el colegiado valenciano Hernández Caparrós.

Otro Lorca Deportiva y el actual Eibar se encontraron en la temporada 2005-2006, ambos en Segunda A. El equipo lorquino salió victorioso tanto en Ipurua como en el Artés Carrasco. En tierras vascas ganó 0-3 y en Lorca, 1-0. Como dato curioso, el actual entrenador lorquinista, Jorge Perona, y el segundo técnico del Eibar, Jorge Pérez, militaron en el Lorca Deportiva. Pérez tiene fijada su residencia habitual en la Ciudad del Sol. El primer entrenador eibarrés es Joseba Etxebarria.

Es una eliminatoria a partido único, con lo que ello supone. Los aficionados sueñan con la hazaña de eliminar al Eibar y que le toque un Primera.

El conjunto eibarés no tira la Copa pero entre ceja y ceja tiene el ascenso a Primera División. Jorge Perona no tiene bajas y podrá alinear a su equipo de gala. El Eibar, por su parte, ha desplazado a la Ciudad del Sol a numerosos jugadores no habituales.

Los socios tendrán acceso gratuito mientras que el precio de la entrada general es de 15 euros. Solo se abrirán las tribunas principales y el fondo sur. Estará presenciando el choque el presidente del Lorca, el mexicano Jaques Passy.

Las gradas del Artés Carrasco van a registrar la mejor entrada de los últimos tiempos.

El Lorca Deportiva-Eibar abre esta noche la Copa del Rey para los equipos murcianos. Hasta siete conjuntos de la Región participan en esta primera ronda. Además de los lorquinistas, mañana jugarán FC Cartagena, Real Murcia, Águilas, Yeclano y UCAM Murcia. Para el jueves quedará el Deportivo Murcia-Alavés.